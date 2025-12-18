BERENBERG stuft PERNOD RICARD auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Pernod Ricard von 114,00 auf 99,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der anhaltende Druck auf die Umsätze des Spirituosenkonzerns durch die Schwäche in den Kernmärkten USA und China stelle zunehmend auch ein Risiko für die Dividenden dar, schrieb Javier Gonzalez Lastra in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte kürzte seine Schätzungen. Mit einem inzwischen auf einem mehrjährigen Tief liegenden Kursniveau sei die Aktie aber wenig anspruchvoll bewertet, hieß es zur beibehaltenen Kaufempfehlung./rob/tav/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:03 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 77,30EUR auf Tradegate (18. Dezember 2025, 09:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Javier Gonzalez Lastra

Analysiertes Unternehmen: PERNOD RICARD

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 99,10

Kursziel alt: 114,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

