Börsenstart Europa - 18.12. - ATX schwach -1,25 %

Der MDAX bewegt sich bei 29.890,14 PKT und fällt um -0,05 %. Top-Werte: Rational +4,82 %, Redcare Pharmacy +2,71 %, PUMA +2,27 % Flop-Werte: Delivery Hero -1,71 %, ThyssenKrupp -1,56 %, AUTO1 Group -1,24 %

Der DAX steht bei 23.970,18 PKT und gewinnt bisher +0,31 %. Top-Werte: Zalando +2,29 %, Siemens Energy +1,80 %, Heidelberg Materials +1,30 % Flop-Werte: Rheinmetall -1,17 %, Scout24 -0,87 %, Volkswagen (VW) Vz -0,60 %

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX steht bei 3.522,70 PKT und gewinnt bisher +0,04 %.

Top-Werte: PNE +4,20 %, SUESS MicroTec +2,03 %, Nemetschek +1,20 %

Flop-Werte: SMA Solar Technology -3,08 %, Jenoptik -1,98 %, Elmos Semiconductor -1,82 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.691,93 PKT und gewinnt bisher +0,32 %.

Top-Werte: Inditex +2,14 %, Siemens Energy +1,80 %, ASML Holding +1,72 %

Flop-Werte: Rheinmetall -1,17 %, Banco Santander -0,96 %, argenx -0,92 %

Der ATX bewegt sich bei 5.140,54 PKT und fällt um -1,25 %.

Top-Werte: CA-Immobilien-Anlagen +0,44 %, OMV +0,39 %, STRABAG +0,26 %

Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -2,92 %, Raiffeisen Bank International -2,63 %, UNIQA Insurance Group -1,42 %

Der SMI steht aktuell (09:59:53) bei 13.048,56 PKT und steigt um +0,40 %.

Top-Werte: Partners Group Holding +1,78 %, Holcim +1,46 %, Amrize +1,33 %

Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -0,35 %, Roche Holding -0,32 %, Lonza Group +0,04 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.096,47 PKT und steigt um +0,12 %.

Top-Werte: Eurofins Scientific +1,18 %, EssilorLuxottica +1,17 %, DANONE +1,05 %

Flop-Werte: Renault -1,66 %, Kering -0,92 %, Hermes International -0,80 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.793,43 PKT und steigt um +0,06 %.

Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +2,54 %, Sandvik +1,92 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,75 %

Flop-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,50 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -0,36 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,02 %