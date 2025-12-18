    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Schulen und Kitas

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Warnstreik im öffentlichen Dienst startet

    Für Sie zusammengefasst
    • Ganztägiger Warnstreik in Berlin, Kitas betroffen.
    • Eltern müssen Kinder teils selbst betreuen.
    • Verdi fordert 7% mehr Lohn, Tarifrunde läuft.
    Schulen und Kitas - Warnstreik im öffentlichen Dienst startet
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Ein ganztägiger Warnstreik im öffentlichen Dienst führt seit dem Morgen zu Einschränkungen in Berliner Kitas und Schulen sowie in Bezirksämtern. "Es gibt viele Kitas in Notbetreuung", sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi. Ob und wie viele Kitas geschlossen sind, könne er nicht sagen.

    Mit der Aktion wollen die Gewerkschaften ihren Forderungen im Tarifstreit Nachdruck verleihen. Für Eltern, die ihren Nachwuchs in staatlichen Kitas betreuen lassen, bedeutet dies, sich teils selbst um die Kinder kümmern zu müssen. Auch an Schulen könne es laut GEW zu Unregelmäßigkeiten kommen. In manchen Bürgerämtern dürfte es Einschränkungen geben.

    Viele streikende Beschäftigte wollen sich zu einer Kundgebung vor dem Abgeordnetenhaus treffen, in dem der Landeshaushalt 2026/2027 beraten und beschlossen wird.

    Zu dem Protesttag aufgerufen haben Verdi, GEW und andere Gewerkschaften. Sie wollen damit in der seit Anfang Dezember laufenden Tarifrunde für den öffentlichen Dienst der Länder Druck machen.

    Verdi fordert in den Tarifverhandlungen sieben Prozent mehr Geld im Monat, zur Stärkung unterer Lohngruppen mindestens 300 Euro. Der neue Tarifvertrag soll nach Vorstellung der Gewerkschaft zwölf Monate laufen. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), zu der auch Berlin gehört, wies die Forderungen als zu hoch zurück./wpi/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Schulen und Kitas Warnstreik im öffentlichen Dienst startet Ein ganztägiger Warnstreik im öffentlichen Dienst führt seit dem Morgen zu Einschränkungen in Berliner Kitas und Schulen sowie in Bezirksämtern. "Es gibt viele Kitas in Notbetreuung", sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi. Ob und wie viele Kitas …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     