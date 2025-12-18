Warnstreik im öffentlichen Dienst startet

BERLIN (dpa-AFX) - Ein ganztägiger Warnstreik im öffentlichen Dienst führt seit dem Morgen zu Einschränkungen in Berliner Kitas und Schulen sowie in Bezirksämtern. "Es gibt viele Kitas in Notbetreuung", sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi. Ob und wie viele Kitas geschlossen sind, könne er nicht sagen.

Mit der Aktion wollen die Gewerkschaften ihren Forderungen im Tarifstreit Nachdruck verleihen. Für Eltern, die ihren Nachwuchs in staatlichen Kitas betreuen lassen, bedeutet dies, sich teils selbst um die Kinder kümmern zu müssen. Auch an Schulen könne es laut GEW zu Unregelmäßigkeiten kommen. In manchen Bürgerämtern dürfte es Einschränkungen geben.