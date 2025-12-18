    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    USA und Russland planen neue Ukraine-Gespräche

    • USA und Russland planen Gespräche über Ukraine-Krieg.
    • Treffen in Miami zur Diskussion des Friedensplans.
    • US-Vertreter informieren Russland über Verhandlungsfortschritt.
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Vertreter der Vereinigten Staaten und Russlands planen US-Medienberichten zufolge am Wochenende neue Gespräche über ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs. Es solle bei dem Treffen in Miami auch um den Friedensplan gehen, der zuletzt in Berlin von der Ukraine, den Europäern und den USA weiterentwickelt worden war, berichteten die Nachrichtenportale "Politico" und "Axios" unter Berufung auf informierte Kreise und einen namentlich nicht genannten Beamten aus dem Weißen Haus.

    Für die USA sollen der Sondergesandte Steve Witkoff und Jared Kushner, der Schwiegersohn von Präsident Donald Trump, die Gespräche führen. Von russischer Seite werde unter anderem der Unterhändler von Kremlchef Wladimir Putin, Kirill Dmitrijew, zu den Gesprächen erwartet, berichtete "Politico". Das Weiße Haus bestätigte die Berichte zunächst nicht.

    In Berlin hatte es am Sonntag und Montag Verhandlungen zwischen Ukrainern, Amerikanern und Europäern über eine mögliche Friedenslösung gegeben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj war dafür angereist. Für die USA nahmen ebenfalls Witkoff und Kushner teil.

    In Miami sollen nun die US-Vertreter Putins Gesandten über die Fortschritte bei den jüngsten Gesprächen informieren und versuchen, Russland für den aktualisierten Friedensvorschlag zu gewinnen, wie "Axios" berichtete. Auch der ukrainische Chefunterhändler Rustem Umjerow werde gegen Ende der Woche in Miami erwartet. Geplant seien ebenfalls Gespräche zwischen Umjerow, Witkoff und Kushner, hieß es weiter. Ein Treffen zwischen Vertretern der USA, Russlands und der Ukraine werde im Augenblick nicht erwartet./ddo/DP/jha






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
