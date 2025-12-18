    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Polens Tusk bei Gipfel

    Entweder heute Geld oder morgen Blut

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Polens Regierungschef Donald Tusk hat vor dem entscheidenden EU-Gipfel in Brüssel deutliche Worte zur Bedeutung weiterer finanzieller Unterstützung für die Ukraine gefunden. "Jetzt haben wir eine einfache Wahl: Entweder heute Geld oder morgen Blut", sagte Tusk vor Beginn der Beratungen der europäischen Staats- und Regierungschefs.

    Er meine damit nicht nur die Ukraine, sondern auch Europa. "Diese Entscheidung müssen wir treffen, und nur wir allein." Alle europäischen Staats- und Regierungschefs müssten sich endlich dieser Herausforderung stellen.

    Bei dem mit Spannung erwarteten Gipfeltreffen geht es um eine Entscheidung in der so wichtigen Streitfrage der Nutzung des russischen Vermögens. Vor allem Belgien, wo der größte Teil des Vermögens lagert, hat allerdings erhebliche rechtliche und politische Bedenken. Für die Ukraine hat die Entscheidung existenzielle Bedeutung. Bei einem Nein muss sie damit rechnen, dass ihr schon im ersten Halbjahr 2026 die Mittel für den Abwehrkampf gegen Russland ausgehen./tre/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
