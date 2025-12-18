    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsSDAX IndexvorwärtsNachrichten zu SDAX

    AKTIE IM FOKUS

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Douglas charttechnisch angeschlagen - Experten monieren Ausblick

    Für Sie zusammengefasst
    • Douglas-Aktien fallen unter wichtige Indikatorlinien.
    • Gewinnmitnahmen und Preissensibilität belasten Kurs.
    • Ausblick auf Umsatzwachstum bleibt skeptisch.
    AKTIE IM FOKUS - Douglas charttechnisch angeschlagen - Experten monieren Ausblick
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Douglas sind am Donnerstag im Chart unter gleich mehrere Indikatorlinien gerutscht. Nach gutem Lauf auf das höchste Niveau seit März gelang es der Parfümeriekette nicht, diese Tendenz mit soliden Geschäftsjahreszahlen und Aussagen zum Ausblick aufrechtzuerhalten. Um bis zu zehn Prozent ging es im SDax abwärts, wobei sich der Abschlag zuletzt nur leicht auf 7,7 Prozent reduzierte.

    Am Markt war von einer Welle an Gewinnmitnahmen die Rede. Unter diesem Einfluss trübt sich die Lage charttechnisch deutlich ein, denn die Aktien sackten in einem Zug unter ihre kurz- bis mittelfristig relevanten 21-, 50- und 100-Tage-Linien. Auch die längerfristig bedeutende 200-Tage-Linie wurde im Tagestief mit 11,36 Euro unterschritten, was aber zunächst nur von kurzer Dauer war.

    Vom vierten Quartal zog der Jefferies-Fachmann Henrik Paganetty eigentlich ein solides Fazit. Die Parfümeriekette hat im vergangenen Geschäftsjahr den Umsatz und das Ergebnis gesteigert, bekam aber laut Mitteilung im Schlussquartal eine höhere Preissensibilität der Kunden sowie einen steigenden Wettbewerbsdruck durch Rabattaktionen zu spüren.

    Etwas kritischer äußerten sich Experten zum Ausblick. Analystin Vandita Sood von der Citigroup wertete Aussagen zur weiteren Geschäftsentwicklung negativ und erwähnte, das für 2026 gesteckte operative Gewinnziel liege im Mittelwert etwas unter dem Analystenkonsens. Adam Cochrane von der Deutschen Bank zielte auf eine schwächere mittelfristige Prognose ab, die "ein verlangsamtes Marktumfeld widerspiegele".

    Für das neue Geschäftsjahr 2025/26 erwartet Douglas einen leichten Umsatzanstieg auf 4,65 bis 4,8 Milliarden Euro, während die bereinigte Ebitda-Marge von 16,8 Prozent auf rund 16,5 Prozent sinken dürfte. Mittelfristig strebt Douglas ein Wachstum im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich sowie eine stabile bereinigte Ebitda-Marge an. Cochranes eigene Erwartung liegt margenseitig für 2028 bei 17,5 Prozent.

    Außerdem gab das Unternehmen noch bekannt, dass es eine Expansion in der Golfregion erwägt. Darauf nahmen die Experten in ersten Stimmen jedoch kaum Bezug.

    Trotz des zuletzt erreichten Hochs seit März bleibt die Jahresbilanz der Douglas-Aktien tiefrot wegen eines Kurseinsturzes im Februar und März, der mit gedämpften Gewinnerwartungen und später gekürzten Zielen in Zusammenhang gestanden hatte. In der Jahresbilanz stehen die Aktien deshalb aktuell mit 42 Prozent im Minus. Damit gehören sie zu den fünf größten Jahresverlierern im SDax./tih/nas/jha/






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Douglas charttechnisch angeschlagen - Experten monieren Ausblick Die Aktien von Douglas sind am Donnerstag im Chart unter gleich mehrere Indikatorlinien gerutscht. Nach gutem Lauf auf das höchste Niveau seit März gelang es der Parfümeriekette nicht, diese Tendenz mit soliden Geschäftsjahreszahlen und Aussagen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     