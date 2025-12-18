    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalesforce AktievorwärtsNachrichten zu Salesforce

    Nächste KI-Rakete?

    Salesforce: Diese Übernahme könnte den Kurs explodieren lassen!

    Salesforce übernimmt Qualified und setzt damit auf eine neue Ära im KI-Marketing. Welche Auswirkungen das auf das Unternehmen und den Aktienkurs hat und warum Anleger jetzt reagieren sollten.

    Foto: © Copyright 2024 Salesforce, inc

    Salesforce hat eine endgültige Vereinbarung zum Kauf von Qualified unterzeichnet, einem Anbieter von agentenbasierten KI-Marketinglösungen. Die finanziellen Details der Transaktion wurden nicht veröffentlicht, aber Salesforce erwartet, dass der Abschluss der Übernahme im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 erfolgen wird.

    "Wir haben Qualified gegründet, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie B2B-Unternehmen ihre Pipeline generieren", erklärte Kraig Swensrud, CEO und Mitbegründer von Qualified.

    "Der Zusammenschluss mit Salesforce ist eine natürliche Entwicklung, die uns helfen wird, die Leistungsfähigkeit des agentenbasierten Marketings für Unternehmen weiter zu verbessern."

    Swensrud und seine Mitbegründer, ehemalige Salesforce-Mitarbeiter, haben ihre Produkte immer so entwickelt, dass sie sich nahtlos in Salesforce integrieren lassen.

    Währenddessen erleben führende Aktien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz wie Nvidia, Microsoft und andere kleine Verkaufswellen. Diese Entwicklungen sorgen dafür, dass Investoren zu den sogenannten KI-Nachzüglern übergehen könnten. Viele Anleger befürchten, dass Software- und Internetunternehmen ihre Investitionen in Rechenzentren zurückfahren, was die Bewertungen von Chip-Aktien wie Nvidia, Advanced Micro Devices und Broadcom negativ beeinflussen könnte. Die Aktien dieser Unternehmen haben seit ihren Rekordhochs zweistellige Prozentverluste erlitten.

    Brad Reback, Analyst bei Stifel, erwartet laut Barron's eine Verschiebung der Anlegerstimmung hin zu etablierten Technologieunternehmen, die über stabile und hochgradig wiederkehrende Umsätze verfügen und attraktive Bewertungen bieten. Reback erläuterte, dass die kurzfristigen Erholungen bei diesen Aktien mit weiteren Gewinnmitnahmen enden könnten, was Investoren die Möglichkeit bietet, in günstigere KI-Aktien zu investieren. Diese Aktien könnten in den kommenden Jahren eine stärkere Dynamik entwickeln.

    Die Salesforce-Aktie, die in den vergangenen fünf Jahren um etwa 18 Prozent gestiegen ist, gilt derzeit als unterbewertet. Sie wird zu knapp unter dem 20-fachen der für die kommenden 12 Monate erwarteten Gewinne gehandelt, was deutlich unter dem 22-fachen des S&P 500.

    Obwohl der Markt zunächst besorgt war, dass die Einnahmen aus den KI-Softwareprodukten des Unternehmens nicht ausreichen könnten, um das Gesamtwachstum zu stimulieren, hat sich das KI-Geschäft mittlerweile deutlich verbessert. Salesforce zielt darauf ab, seinen bestehenden Kunden mehr cloudbasierte und KI-gestützte Produkte anzubieten.

    "Agentforce", das KI-Produkt von Salesforce, hat im dritten Quartal einen Anstieg des jährlichen wiederkehrenden Umsatzes von 330 Prozent auf 540 Millionen US-Dollar verzeichnet. Wenn sich dieses Wachstum fortsetzt, könnte es das Gesamtumsatz- und Gewinnwachstum des Unternehmens weiter ankurbeln und den Aktienkurs positiv beeinflussen.

    Laut den Schätzungen von FactSet wird für Salesforce ein jährliches Umsatzwachstum von etwa 10 Prozent auf mehr als 50 Milliarden US-Dollar bis 2027 erwartet, begleitet von stabilen Gewinnmargen und fortgesetzten Aktienrückkäufen.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
