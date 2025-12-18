    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHisense Home Appliances Group Ltd. (H) AktievorwärtsNachrichten zu Hisense Home Appliances Group Ltd. (H)
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hisense wird auf der CES 2026 die Entwicklung von Displays anführen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen

    Hisense wird auf der CES 2026 die Entwicklung von Displays anführen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen
    Foto: zhouyilu - stock.adobe.com

    QINGDAO, China, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Hisense, eine weltweit führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, wird mit dem globalen Motto „Innovating A Brighter Life" zur CES 2026 anreisen und eine Zukunft präsentieren, in der Display-Innovationen konsequent aus einer Perspektive so gestaltet werden, dass sie den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Für Hisense spiegelt dieses Motto das dauerhafte Bestreben wider, Technologien zu entwickeln, die den Alltag verbessern – Bildschirme natürlicher erfassbar machen, ihre Nutzung nachhaltiger gestalten und sie zugleich emotionaler in den Wohnraum einbinden.

    Diese Vision wird durch Hisenses neueste Weiterentwicklung der RGB-MiniLED-Technologie untermauert. Das echte Upgrade der Technologie wird eine Farbleistung der nächsten Generation mit verbessertem Augenkomfort und höherer Energieeffizienz bieten. Als „The Origin of RGB MiniLED" (Pionier der RGB-MiniLED-Technologie) denkt Hisense die Lichtquelle von Grund auf neu und führt die Branche in eine neue Ära der Displays, während das Unternehmen die technologischen Grenzen weiter verschiebt.

    Neben der Display-Technologie wird Hisense auch seine neuesten KI-gesteuerten Haushaltsgeräte und technischen Innovationen der nächsten Generation vorstellen und zeigen, wie intelligente, vernetzte Systeme die Zukunft des modernen Lebens gestalten werden. Diese Innovationen spiegeln die ganzheitliche Überzeugung von Hisense wider, dass ein besseres Leben nicht durch isolierte Produkte, sondern durch ein Ökosystem geschaffen wird, das sich an den tatsächlichen menschlichen Bedürfnissen orientiert.

    Unter dem Motto „Innovating A Brighter Life" („ein helleres, besseres Leben durch Innovation") wird Hisense auf der CES zeigen, dass die Zukunft der Bildschirme in erster Linie für Menschen gestaltet wird und dass die neue Ära herausragender Displayqualität mit Innovationen bei RGB-MiniLED beginnt.

    Pressekonferenz
    Datum und Uhrzeit: Montag, 5. Januar 2026 – 10:00 Uhr (PST)
    Ort: South Convention Center, South Seas Ballroom F, Las Vegas, Nevada, USA

    Hisense Stand auf der CES 
    Termine: 6.–9. Januar 2026
    Ort: Stand Nr. 17704, Central Hall, Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada, USA

    Informationen zu Hisense

    Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer im Bereich Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten sowie intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia belegt Hisense weltweit Platz 1 im TV-Segment ab 100 Zoll aufwärts (Zeitraum 2023 bis Q3 2025). Als offizieller Sponsor der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026 engagiert sich Hisense in globalen Sportpartnerschaften, um mit Zielgruppen auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten.

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2845285/Hisense_Will_Lead_a_Human_Centric_Display_Evolution_at_CES_2026.jpg

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-wird-auf-der-ces-2026-die-entwicklung-von-displays-anfuhren-die-den-menschen-in-den-mittelpunkt-stellen-302642870.html





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Hisense wird auf der CES 2026 die Entwicklung von Displays anführen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen QINGDAO, China, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ - Hisense, eine weltweit führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, wird mit dem globalen Motto „Innovating A Brighter Life" zur CES 2026 anreisen und eine Zukunft …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     