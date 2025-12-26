Ihre wichtigsten Termine
Börsen in New York, Japan und Russland am 2. Weihnachtsfeiertag geöffnet!
Konjunkturdaten
00:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise Tokio 12/25
00:30 Uhr, Japan: Arbeitslosenquote 11/25
00:30 Uhr, Japan: Einzelhandelsumsätze 11/25
00:30 Uhr, Japan: Industrieproduktion 11/25
Hinweis
2. Feiertag "Weihnachten"
Börsen geschlossen in Frankfurt, London, Budapest, Hongkong, Madrid, Mailand, Prag, Rom, Wien, Warschau und Zürich
Börsen geöffnet in New York, Japan, Südkorea und Russland
