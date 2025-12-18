    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRational AktievorwärtsNachrichten zu Rational

    Hohes Plus für Rational ändert an schwachem Jahr kaum etwas

    Für Sie zusammengefasst
    • Rational-Aktien steigen um 4,6% auf 658,50 Euro.
    • UBS empfiehlt Kauf, Chance/Risiko-Verhältnis verbessert.
    • Langfristige 200-Tage-Linie bei über 692 Euro.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Großküchenausstatters Rational bekommen am Donnerstag von einem positiven Analysten-Kommentar Aufwind. Das Plus von zuletzt 4,6 Prozent auf 658,50 Euro bedeutete den ersten Platz im MDax der mittelgroßen Unternehmen, ändert an der in diesem Jahr schwachen Kursentwicklung von minus 20 Prozent aber nichts.

    Kurz- und mittelfristig hellt sich das Chartbild nun auf, bis zur für den längerfristigen Trend relevanten 200-Tage-Linie bei etwas über 692 Euro fehlt aber noch ein Stück. Über der Marke von 600 Euro sind die Titel unterstützt.

    Die Schweizer Großbank UBS rät bei Rational mittlerweile zum Kauf. Das Chance/Risiko-Verhältnis habe sich nach dem Kursrückschlag in diesem Jahr verbessert, schrieb Analyst Olivier Calvet. Der Markt habe inzwischen eine klare Sicht auf die Belastung durch Zölle. Zudem sei das operative Wachstum in den vergangenen beiden Quartalen stark gewesen. In Europa gebe es gute Aussichten für Ersatzbedarf bei den Kunden, während in den USA das Wachstum durch wichtige Abnehmer gestützt werde./ajx/jha/

    ISIN:DE0007010803WKN:701080

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rational Aktie

    Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,70 % und einem Kurs von 657,5 auf Tradegate (18. Dezember 2025, 10:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rational Aktie um +3,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rational bezifferte sich zuletzt auf 7,46 Mrd..

    Rational zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 28,50. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 813,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Rational Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 741,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.050,00EUR was eine Bandbreite von +12,36 %/+59,21 % bedeutet.




