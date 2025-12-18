    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDATRON AktievorwärtsNachrichten zu DATRON
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    DATRON AG: Neuer Aufsichtsrat ab 01.01.2026

    Personelle Weichenstellung bei der DATRON AG: Nach Jahren prägender Aufsichtsratsarbeit von Prof. Dr.-Ing. Eberhard Abele übernimmt Dr. Arne Brüsch ab 2026 Verantwortung im Gremium.

    DATRON AG: Neuer Aufsichtsrat ab 01.01.2026
    • Prof. Dr.-Ing. Eberhard Abele scheidet auf eigenen Wunsch zum 31. Dezember 2025 aus dem Aufsichtsrat der DATRON AG aus.
    • Dr. Arne Brüsch, ehemaliger Vorstandsvorsitzender und Mehrheitsaktionär, rückt am 01. Januar 2026 in den Aufsichtsrat nach.
    • Der Vorstand und Aufsichtsrat danken Prof. Dr. Abele für seine langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit.
    • Prof. Dr. Abele hat seit 2017 die strategische Weiterentwicklung der DATRON AG maßgeblich mitgestaltet.
    • Dr. Brüsch wurde am 28. Juni 2024 mit nahezu 100 % Zustimmung zum Ersatzmitglied des Aufsichtsrats gewählt.
    • DATRON AG verzeichnete im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von rund 61 Mio. EUR und beschäftigt derzeit etwa 300 Mitarbeiter.

    Der nächste wichtige Termin, Analystenkonferenz, bei DATRON ist am 19.02.2026.

    Der Kurs von DATRON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,0500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,70 % im Minus.


    DATRON

    -2,11 %
    -2,10 %
    -3,45 %
    -11,39 %
    -8,50 %
    -30,00 %
    -22,22 %
    -26,90 %
    -43,27 %
    ISIN:DE000A0V9LA7WKN:A0V9LA





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DATRON AG: Neuer Aufsichtsrat ab 01.01.2026 Personelle Weichenstellung bei der DATRON AG: Nach Jahren prägender Aufsichtsratsarbeit von Prof. Dr.-Ing. Eberhard Abele übernimmt Dr. Arne Brüsch ab 2026 Verantwortung im Gremium.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     