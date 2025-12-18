DATRON AG: Neuer Aufsichtsrat ab 01.01.2026
Personelle Weichenstellung bei der DATRON AG: Nach Jahren prägender Aufsichtsratsarbeit von Prof. Dr.-Ing. Eberhard Abele übernimmt Dr. Arne Brüsch ab 2026 Verantwortung im Gremium.
- Prof. Dr.-Ing. Eberhard Abele scheidet auf eigenen Wunsch zum 31. Dezember 2025 aus dem Aufsichtsrat der DATRON AG aus.
- Dr. Arne Brüsch, ehemaliger Vorstandsvorsitzender und Mehrheitsaktionär, rückt am 01. Januar 2026 in den Aufsichtsrat nach.
- Der Vorstand und Aufsichtsrat danken Prof. Dr. Abele für seine langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit.
- Prof. Dr. Abele hat seit 2017 die strategische Weiterentwicklung der DATRON AG maßgeblich mitgestaltet.
- Dr. Brüsch wurde am 28. Juni 2024 mit nahezu 100 % Zustimmung zum Ersatzmitglied des Aufsichtsrats gewählt.
- DATRON AG verzeichnete im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von rund 61 Mio. EUR und beschäftigt derzeit etwa 300 Mitarbeiter.
Der nächste wichtige Termin, Analystenkonferenz, bei DATRON ist am 19.02.2026.
Der Kurs von DATRON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,0500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,70 % im Minus.
-2,11 %
-2,10 %
-3,45 %
-11,39 %
-8,50 %
-30,00 %
-22,22 %
-26,90 %
-43,27 %
