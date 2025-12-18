    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Usbekistan beschleunigt die Entwicklung von Industriezonen, um internationales Kapital anzuziehen

    Foto: Tang Yi - picture alliance / Xinhua News Agency

    TASHKENT, Usbekistan, 15. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Usbekistan ist dabei, durch die Schaffung von Industriezonen ein innovatives Logistikzentrum in Zentralasien aufzubauen. DP World entwickelt ein multimodales Drehkreuz im Land, das die Handelswege in der gesamten Region verändern soll.

    Usbekistan leistet durch die Einrichtung spezialisierter Industriezonen Pionierarbeit für ein neues Paradigma des industriellen Fortschritts. Die verlockenden Bedingungen haben DP World, einen der weltweit führenden Logistikanbieter, bereits in ihren Bann gezogen und das Unternehmen dazu veranlasst, in den Bau eines internationalen Transport- und Logistikzentrums in Usbekistan zu investieren.

    "Das Tashkent Multimodal Logistics Terminal wird der Region eine Infrastruktur von Weltklasse und intelligente Logistikkapazitäten bringen, die Effizienz der Lieferketten verbessern und Unternehmen aller Branchen unterstützen", betonte   die Bedeutung des   Projekts Sultan Ahmed bin Sulayem, CEO von DP World.

    Makro-Trend: Wachsende Investitionen in Usbekistan

    Eine der neuesten Zonen ist "Yangi Avlod", die erst vor einem Jahr eingerichtet wurde.

    Vorteile

    Den Einwohnern werden Befreiungen von vier Hauptsteuern gewährt. Darüber hinaus gibt es Zollvergünstigungen und langfristige Pachtverträge für Grundstücke mit der Möglichkeit, diese zusammen mit ihren Vermögenswerten als Sicherheit zu nutzen.

    Schlüsselfertiges Ökosystem

    Im Bau befindliche Infrastruktur für jedes einzelne Grundstück, einschließlich Erdgas, Trinkwasser, Strom, Zufahrtsstraßen und Abfallentsorgungssysteme. Den Investoren wird ein vollständig erschlossenes Grundstück zur Verfügung gestellt.

    In der Nähe von Yangi Avlod werden derzeit ein internationaler Flughafen und die Autobahn Tashkent-Samarkand gebaut, die auch ein Frachtterminal umfassen wird.

    Verwaltungsmodell

    Yangi Avlod arbeitet nach dem Prinzip eines umfassenden One-Stop-Shops. Die Verwaltungsgesellschaft überwacht sorgfältig jedes Investitionsprojekt, von der Gründung einer juristischen Person bis zur Integration der Versorgungsdienste.

    Ergebnisse

    Unternehmen aus China und den Vereinigten Arabischen Emiraten haben sich bereits in Yangi Avlod niedergelassen. Zu den geschätzten Anwohnern gehören East Can Solutions, JAC Motors Toshkent, EAS und verschiedene andere Unternehmen aus der Lebensmittel-, Bau-, Verpackungs- und Elektrobranche.

    "Wir haben uns für 'Yangi Avlod' entschieden, weil es strategisch günstig liegt, von den Behörden unterstützt wird und ein flexibles Management bietet. Dies ist ein solider Ausgangspunkt für Unternehmen, die auf dem usbekischen Markt Fuß fassen wollen", sagte , Go Tianxiao, Chief Sales Specialist der Marketing- und Vertriebsabteilung von JAC Motors Toshkent.

    Die staatliche Politik verwandelt die Industriegebiete in treibende Kräfte für den wirtschaftlichen Aufschwung und formt ein neues Industriezentrum für die Region.

    Website: https://yangiavlodzone.uz/en\ 
    E-Mail: info@yangiavlodzone.uz
    Telefon:     +998771512414
    +998781137171

    Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2845373/Yangi_Avlod.jpg

     

     

