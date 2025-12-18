Oracle verfehlt Cloud-Ziele - Aktie korrigiert

Wer in hoch bewerteten KI-Aktien anlegt, muss auch mal richtig einstecken können, wie Oracle-Aktionäre (ISIN US68389X1054) am Donnerstag lernen mussten. Der Datenbank-Spezialist verfehlte beim bisherigen Wachstumstreiber Cloud-Geschäft die Analystenerwartungen (plus 70 Prozent) und meldete „nur“ 50 Prozent Wachstum. Klassische Softwarelizenzen gingen dagegen zurück, die Marge blieb mit 44?Prozent hoch. Der Umsatzanstieg auf 16,01 Mrd. US-Dollar lag zwar nicht weit entfernt von den erwarteten 16,21 Mrd. US-Dollar, die Börse reagierte dennoch mit deutlichen Abschlägen. Oracles profitiert weiterhin von der Cloud, aber das Wachstum wird langsamer. Anleger dürften nun besonders auf die kommenden Quartale achten. Zertifikate bieten die Möglichkeit, mit Sicherheitspuffer auf die Aktie zu setzen und bereits bei einer Seitwärtsbewegung zweistellige Jahresrenditen zu erzielen.

Das Discount-Zertifikat von Morgan Stanley mit der ISIN DE000MK6N0A7 und Cap bei 170 US-Dollar bringt bei konstanten Wechselkursen einen Gewinn von ca. 8,30 Euro oder 22,8 Prozent p.a., sofern die Aktie am 20.3.26 mindestens auf Höhe des Caps schließt. Barausgleich in allen Szenarien.

Discount-Strategie mit 26,1 Prozent Puffer (Juni)

Einen höheren Puffer durch ein niedrigeres Cap gibt’s von Morgan Stanley unter der ISIN DE000MG9YWP0: Schließt die Aktie am 18.6.26 auf oder oberhalb des Caps von 160 US-Dollar, sind bei konstanten Wechselkursen ca. 11,50 Euro bzw. 18,2 Prozent Rendite p.a. drin. Immer Barausgleich.

Wechselkursgesicherte Capped-Bonus-Strategie mit 27,8 Prozent Puffer (Juni)

Beim Quanto-Capped-Bonus-Zertifikat der HVB mit der ISIN DE000UG7E8J2 liegt das Cap bei 230 US-Dollar. Wird die Barriere bei 140 US-Dollar bis zum 21.3.25 niemals berührt oder unterschritten, erhalten Anleger den Bonusbetrag von 230 Euro. Beim Kaufpreis von 197,50 Euro sind somit 32,50 Euro oder 31,5 Prozent p.a. drin. Barausgleich in allen Szenarien.

ZertifikateReport-Fazit: Der Fall Oracle zeigt, wie nützlich Sicherheitspuffer auch bei hochprofitablen Unternehmen sein können, wenn die Wachstumsraten langsam abnehmen. Wer in den kommenden 6 Monaten nicht von stark steigenden Kursen ausgeht, kann mit den Discount- und Bonus-Zertifikaten zweistellige Jahresrenditen erzielen und moderate Rücksetzer verkraften. Wechselkursrisiko beachten.

Autor: Thorsten Welgen

