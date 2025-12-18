Micron Technology Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 18.12.2025

Die Micron Technology Aktie konnte bisher um +9,30 % auf 210,10€ zulegen. Das sind +17,88 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Micron Technology Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,89 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 210,10€, mit einem Plus von +9,30 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Micron Technology ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine DRAM- und NAND-Produkte. Mit starken F&E-Investitionen differenziert es sich durch technologische Innovationen. Hauptkonkurrenten sind Samsung und SK Hynix.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Micron Technology investiert war, konnte einen Gewinn von +54,70 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Micron Technology Aktie damit um -4,16 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,02 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Micron Technology auf +156,66 %.

Micron Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,16 % 1 Monat +4,02 % 3 Monate +54,70 % 1 Jahr +103,30 %

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 237,17 Mrd. € wert.

Vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) und Inflationsdaten aus den USA ist der Dax am Donnerstag im frühen Handel unter der Marke von 24.000 Punkten geblieben. Nach der ersten Handelsstunde auf Xetra pendelte der Leitindex mit …

Der deutsche Aktienmarkt neigte zur Wochenmitte zur Schwäche. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank im Dezember entgegen den Erwartungen der Volkswirte den zweiten Monat in Folge. Der DAX gab um 0,48 Prozent auf 23.961 Punkte nach. MDAX und TecDAX verloren 0,60 beziehungsweise 0,19 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 43 Gewinner und 57 Verlierer. Aufwärtsvolumen und Abwärtsvolumen hielten sich in etwa die Waage. Der Volatilitätsindex stieg um 0,3...

Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag überwiegend nachgegeben. Damit folgten sie den Vorgaben aus den USA, wo die Nasdaq unter Druck geraten war. Entsprechend deutlich waren die Verluste an technologielastigeren asiatischen …

Micron Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.