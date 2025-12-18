Deutlicher Kurssprung bei der Canopy Growth Aktie - 18.12.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Canopy Growth einen Gewinn von +43,71 % verbuchen.

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +11,03 % konnte die Canopy Growth Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,75 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Canopy Growth Aktie. Nach einem Plus von +4,75 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1,8120€, mit einem Plus von +11,03 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Allein seit letzter Woche ist die Canopy Growth Aktie damit um +69,34 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +89,67 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Canopy Growth -36,94 % verloren.

Canopy Growth Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +69,34 % 1 Monat +89,67 % 3 Monate +43,71 % 1 Jahr -42,61 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Canopy Growth Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die bevorstehende Ankündigung von Präsident Trump zur Umklassifizierung von Marihuana, die als potenzieller Katalysator für die Kursentwicklung von Canopy Growth angesehen wird. Während einige Nutzer optimistisch auf steigende Kurse setzen, äußern andere Bedenken hinsichtlich der langfristigen Stabilität und der finanziellen Gesundheit des Unternehmens. Technische Analysen zeigen unterschiedliche Preisprognosen, was zu einer gespaltenen Meinung über die zukünftige Bewertung führt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Canopy Growth eingestellt.

Informationen zur Canopy Growth Aktie

Es gibt 342 Mio. Canopy Growth Aktien. Damit ist das Unternehmen 620,06 Mio. € wert.

Canopy Growth Aktie jetzt kaufen?

Ob die Canopy Growth Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Canopy Growth Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.