    Rohstoffstrategien

    Silber-Rallye spricht für Minen-Titel

    Mit dem Best of Silver Miners Index-Zertifikat können Anleger auf ausgewählte Silberproduzenten setzen und von steigenden Metallpreisen sowie reinvestierten Dividenden profitieren.

    Die Gründe für die jüngste Silberrallye sind vielfältig und die Argumente der Käuferseite entsprechen in vielerlei Hinsicht den Treibern der Goldrallye: fallende Realzinsen, ein schwächerer Dollar und eine wachsende industrielle Nachfrage, die das Angebot zunehmend übersteigt. Besonders dynamisch wächst der Verbrauch in der Solarindustrie, gefolgt von Elektronik, Elektromobilität, medizinischen Anwendungen sowie Schmuck und Investmentprodukten. Die jährliche Minenproduktion liegt bei rund 820 Millionen Unzen; fraglich ist, wie lange sie einen Nachfrageüberhang ausgleichen kann. Gleichzeitig fällt die Gold-Silber-Ratio, was eine relative Stärke Silbers gegenüber Gold ausdrückt und zusätzliches Interesse generiert. Sinkende Lagerbestände verstärken den Preisdruck nach oben. Dennoch bleibt Silber ein volatiler Rohstoff: Eine härtere Geldpolitik, ein Rückgang der Industriekonjunktur, höhere Produktion oder die Korrektur spekulativer Übertreibungen könnten die Rallye abbremsen. Wer vor diesem Hintergrund nicht mit Barren oder ETCs direkt ins Metall investieren, sondern lieber auf seine Produzenten setzen und von deren Dividenden profitieren will, könnte sich für das Open-End-Zertifikat auf den Best of Silver Miners Index mit der ISIN DE000DA0AB06 von Morgan Stanley interessieren. 

    9 Silber-Produzenten aus Kanada und den USA in einem fixen Aktien-Basket 

    Für die Redaktion des Aktionärs repräsentieren 9 Unternehmen den Sektor: Wheaton Precious Metals Corp (Kanada, aktuell 21 Prozent Gewichtung), Hecla Mining (USA, 15,6 Prozent), Silvercorp Metals Inc (Kanada, 15 Prozent), Pan American Silver (Kanada, 13 Prozent), Endeavour Silver (Kanada, 10,3 Prozent), SSR Mining Inc (Kanada, 7,8 Prozent), Coeur Mining (USA, 6,4 Prozent), Fortuna Mining (Kanada, 5,7 Prozent) und First Majestic Silver (Kanada, 5 Prozent). Alle im Aktienkorb enthaltenen Unternehmen betreiben Silberminen, sind in der Exploration oder der Vermarktung von Silber aktiv.

    Im Aktienkorb werden keine Anpassungen vorgenommen, daher verändern sich die Gewichtungen lediglich aufgrund von Kursschwankungen. Die Komponenten mit ihren Gewichtungen können unter der ISIN des Index (DE000SL0DLW9) auf den Internetseiten von Solactive eingesehen werden. Das Währungsrisiko ist zu beachten und liegt mit etwa 65 Prozent in einer Abschwächung des kanadischen Dollars gegenüber den Euro. Die Managementgebühr beträgt 0,6 Prozent p.a. Smarte Anleger handeln nach US-Opening zur engeren Geld-Brief-Spanne von 0,25 Prozent (0,05 Euro). 

    ZertifikateReport-Fazit: Derzeit sprechen viele fundamentale Aspekte für steigende Silberpreise – wer davon ausgeht, dass diese zu steigenden Unternehmensgewinnen führen, kann mit dem Tracker an der Wertentwicklung der Aktien einiger der wichtigsten Silberproduzenten teilhaben. Der Net-Total-Return-Index reinvestiert etwaige Nettodividenden. Ein Wechselkursrisiko (= Euro-Aufwertung) ist zu beachten. 

    Autor: Thorsten Welgen

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf vom Best of Silver Miners Index oder von Anlageprodukten auf den Best of Silver Miners Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

    Verfasst von Walter Kozubek
