    Kostensenkungsziel vorgezogen

    Bis 2026: Deutscher Autobauer will 5 Milliarden Euro sparen!

    Mercedes-Benz hat sein Kostensenkungsziel auf 2026 vorgezogen und strebt damit schon nächstes Jahr Einsparungen in Höhe von 5 Milliarden Euro an.

    Foto: Bernd Weißbrod - picture alliance/dpa

    Mercedes-Benz hat nach einem Bericht des Manager Magazins vom Donnerstag sein Kostensenkungsziel um ein Jahr vorgezogen. Statt des ursprünglich geplanten Fixkostenziels bis Ende 2027 soll Mercedes das Ziel nun bis Ende 2026 erreichen. Mercedes war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar. Im Frühjahr präsentierte Mercedes einen Plan zur Kostensenkung um fünf Milliarden Euro bis 2027. Neben Einsparungen im Einkauf und Effizienzsteigerungen in Entwicklung und Produktion sieht der Plan auch einen deutlichen Abbau von Verwaltungsstellen vor. Laut dem Manager Magazin verläuft die Umsetzung jedoch langsamer als erwartet.

    Bislang haben fast 4.500 Mitarbeiter ein Abfindungsangebot angenommen, wie Insider verraten haben. Erwartet wurden allerdings etwa doppelt so viel. Mercedes kämpft mit schwachen Verkaufszahlen in China, wo ausländische Autohersteller im Zuge des Trends zu Elektrofahrzeugen gegenüber einheimischen Konkurrenten Marktanteile verlieren. Verschärft wird die Situation durch die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle, die das Geschäft in den USA erschweren. Laut des Berichts rechnet das Unternehmen im nächsten Jahr mit einem Umsatz auf dem Niveau von 2025. Auch die Verkaufszahlen dürften stagnieren, so Insider.

    Die Aktie von Mercedes-Benz ist in diesem Jahr mehr als 13 Prozent im Plus. Am Donnerstag ist sie bisher (12:00 MEZ) 0,27 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 59,92 Euro. Am 05.12. gab Bernstein ein "Hold"-Rating zu einem Kursziel von 60 Euro ab. Ende November setzten sowohl Goldman Sachs bei einem Kursziel von 74 Euro, als auch JP Morgan bei einem Kursziel von 68 Euro "Buy"-Ratings für den deutschen Autobauer. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 59,72EUR auf Tradegate (18. Dezember 2025, 12:06 Uhr) gehandelt.



