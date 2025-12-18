KI-Aktien gestern wieder stark unter Druck nach der Absage von Blue Owl zur Finanzierung eines Datencenters von Oracle - damit kippte der nächste Dominostein der KI-Datencenter-Euphorie! Bestromung, Materialmangel, Arbeitskräftemangel - nun auch der Ausstieg eines Finanzierers ausgerechnet bei Oracle, das unter Zeitdruck steht! Gestern nachbörslich dann aber gute Zahlen des Chipherstellers Micron - wird das KI-Aktien heute beflügeln? Heute die frischen Daten zur Inflation in den USA - die gestrige Fernsehansprache von US-Präsident Trump war eine Nullnummer mit dem Tenor: die Wirtschaft ist doch super, aber wenn nicht, dann ist es die Schuld von Biden. Aber Trump hat die Inflation mit seinen Zöllen wieder angeheizt..

1. KI braucht mehr Strom: Netze geraten weltweit an ihre Grenzen

Das Video "Wann endet das KI-Aktien-Massaker? Trump und die Inflation!" sehen Sie hier..