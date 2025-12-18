Rational Aktie auf Höhenflug - 18.12.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Rational Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,58 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Rational Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,41 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 656,75€, mit einem Plus von +4,58 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Rational AG ist führend in der Entwicklung von Kombidämpfern und VarioCookingCentern für Profiküchen, mit starker globaler Präsenz und einem Marktanteil von über 50%. Hauptkonkurrenten sind Electrolux und MKN. Rational überzeugt durch innovative Technologie, Benutzerfreundlichkeit und exzellenten Kundenservice.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Rational in den letzten drei Monaten Verluste von -4,88 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,88 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,74 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Rational -23,74 % verloren.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,15 % geändert.

Rational Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,88 % 1 Monat +1,74 % 3 Monate -4,88 % 1 Jahr -25,59 %

Informationen zur Rational Aktie

Es gibt 11 Mio. Rational Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,48 Mrd.EUR € wert.

Die Aktien des Großküchenausstatters Rational bekommen am Donnerstag von einem positiven Analysten-Kommentar Aufwind. Das Plus von zuletzt 4,6 Prozent auf 658,50 Euro bedeutete den ersten Platz im MDax der mittelgroßen Unternehmen, ändert an der …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) und Inflationsdaten aus den USA ist der Dax am Donnerstag im frühen Handel unter der Marke von 24.000 Punkten geblieben. Nach der ersten Handelsstunde auf Xetra pendelte der Leitindex mit …

Rational Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rational Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rational Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.