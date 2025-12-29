Heute: Frische US-Konjunkturdaten sowie Zinsentscheid in Bulgarien

Ihre wichtigsten Termine
Konjunkturdaten
Bulgarien: Zentralbank, Zinsentscheid
07:00 Uhr, Russland: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe 12/25
07:00 Uhr, Finnland: Verbrauchervertrauen 12/25
07:00 Uhr, Finnland: Geschäftsklima 12/25
08:00 Uhr, Schweden: Handelsbilanz 11/25
16:00 Uhr, USA: Schwebende Hausverkäufe 11/25
Webinare
|Zeit
|Thema
|10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|30.12. 11:30
|Webinar
|onemarkets: 30 Minuten Durchblick: Der große Jahresrückblick
|30.12. 15:15
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|05.01. 10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|07.01. 18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Ausblick 2026 inklusive Vorstellung der dafür verwendeten Methoden
