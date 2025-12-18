    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFord Motor AktievorwärtsNachrichten zu Ford Motor

    Globale Lieferketten

    1661 Aufrufe 1661 0 Kommentare 0 Kommentare

    Export-Schock oder Entspannung? China öffnet das Tor für Seltene Erden

    China vergibt neue Exportlizenzen für Seltene Erden. Das Verfahren soll schneller werden. Wer profitiert, bleibt unklar – und die Märkte hören genau hin.

    Für Sie zusammengefasst
    • China lockert Exportkontrollen für Seltene Erden.
    • Neue Lizenzen beschleunigen Rohstofflieferungen.
    • Europa wartet auf Details zu Genehmigungen.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Globale Lieferketten - Export-Schock oder Entspannung? China öffnet das Tor für Seltene Erden
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    China lockert seine Exportkontrollen für Seltene Erden spürbar. Das Handelsministerium teilte am Donnerstag mit, mehrere sogenannte allgemeine Exportlizenzen vergeben zu haben. Diese neue Genehmigungskategorie soll Lieferungen der strategisch wichtigen Rohstoffe beschleunigen. Reuters berichtet, dass damit bürokratische Hürden für Exporteure sinken. Der US-Autobauer Ford bestätigte bereits, neue Lizenzen bekommen zu haben.

    Ein Sprecher des Ministeriums erklärte bei einer Pressekonferenz: "Einige Exporteure haben die grundlegenden Anforderungen für die Beantragung einer allgemeinen Genehmigung bereits vorläufig erfüllt." Weiter sagte er: "Soweit mir bekannt ist, sind bereits einige Anträge chinesischer Exporteure auf Erteilung einer Allgemeingenehmigung eingegangen und genehmigt worden." Zu konkreten Zielländern äußerte sich das Ministerium nicht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Ford Motor Company!
    Short
    14,19€
    Basispreis
    0,08
    Ask
    × 14,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    12,22€
    Basispreis
    1,07
    Ask
    × 10,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Europa wartet noch auf Klarheit

    Auf Nachfrage staatlicher Medien bestätigte das chinesische Handelsministerium, dass Anträge auf neue Exportlizenzen genehmigt wurden, nannte jedoch keine Empfänger oder Regionen. Europa wurde nicht ausdrücklich erwähnt. Der für den Handel zuständige Vizepräsident der Europäischen Kommission, Maros Sefcovic, sagte gegenüber Bloomberg Television, der Staatenbund habe zwar Hinweise auf entsprechende Genehmigungen, verfüge jedoch bislang über keine konkreten Details. Reuters zufolge hat bisher kein europäisches Unternehmen den Erhalt einer Lizenz bestätigt.

    Exporte ziehen deutlich an

    Parallel zu den neuen Lizenzen steigen Chinas Ausfuhren spürbar. Nach Berechnungen von Bloomberg auf Basis offizieller Zolldaten exportierte das Land im November 6.958 Tonnen an Produkten aus Seltenen Erden, darunter auch Magnete. Das entspricht einem Plus von 13 Prozent gegenüber dem Vormonat und ist der dritthöchste Monatswert überhaupt.

    Die Zahlen deuten darauf hin, dass ein gelockerteres Exportregime die Lieferströme wiederbelebt. Seltene Erden sind unverzichtbar für Elektrofahrzeuge, Waffensysteme und Hightech-Produkte.

    Entspannung nach Handelskonflikt

    China hatte im April erstmals Exportbeschränkungen eingeführt. Dies geschah im Zuge des Handelsstreits mit den Vereinigten Staaten. Die Maßnahmen ließen die Ausfuhren zunächst einbrechen. Nach der Ankündigung einer handelspolitischen Annäherung zwischen Präsident Donald Trump und Präsident Xi Jinping im Juli erholten sich die Lieferungen jedoch deutlich.

    Im August erreichten die Exporte mit 7.336 Tonnen einen Rekordwert. Der jüngste Anstieg reduzierte den Rückgang der Ausfuhren seit Jahresbeginn auf nur noch 2 Prozent.

    Für Industrie und Märkte wächst damit die Hoffnung, dass Chinas Rohstoffpolitik berechenbarer wird. Für Investoren bleibt die Entwicklung ein entscheidender Faktor für globale Lieferketten.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Ford Motor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 11,39EUR auf Tradegate (18. Dezember 2025, 08:37 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Globale Lieferketten Export-Schock oder Entspannung? China öffnet das Tor für Seltene Erden China vergibt neue Exportlizenzen für Seltene Erden. Das Verfahren soll schneller werden. Wer profitiert, bleibt unklar – und die Märkte hören genau hin.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     