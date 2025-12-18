Export-Schock oder Entspannung? China öffnet das Tor für Seltene Erden

Ein Sprecher des Ministeriums erklärte bei einer Pressekonferenz: "Einige Exporteure haben die grundlegenden Anforderungen für die Beantragung einer allgemeinen Genehmigung bereits vorläufig erfüllt." Weiter sagte er: "Soweit mir bekannt ist, sind bereits einige Anträge chinesischer Exporteure auf Erteilung einer Allgemeingenehmigung eingegangen und genehmigt worden." Zu konkreten Zielländern äußerte sich das Ministerium nicht.

China lockert seine Exportkontrollen für Seltene Erden spürbar. Das Handelsministerium teilte am Donnerstag mit, mehrere sogenannte allgemeine Exportlizenzen vergeben zu haben. Diese neue Genehmigungskategorie soll Lieferungen der strategisch wichtigen Rohstoffe beschleunigen. Reuters berichtet, dass damit bürokratische Hürden für Exporteure sinken. Der US-Autobauer Ford bestätigte bereits, neue Lizenzen bekommen zu haben.

Europa wartet noch auf Klarheit

Auf Nachfrage staatlicher Medien bestätigte das chinesische Handelsministerium, dass Anträge auf neue Exportlizenzen genehmigt wurden, nannte jedoch keine Empfänger oder Regionen. Europa wurde nicht ausdrücklich erwähnt. Der für den Handel zuständige Vizepräsident der Europäischen Kommission, Maros Sefcovic, sagte gegenüber Bloomberg Television, der Staatenbund habe zwar Hinweise auf entsprechende Genehmigungen, verfüge jedoch bislang über keine konkreten Details. Reuters zufolge hat bisher kein europäisches Unternehmen den Erhalt einer Lizenz bestätigt.

Exporte ziehen deutlich an

Parallel zu den neuen Lizenzen steigen Chinas Ausfuhren spürbar. Nach Berechnungen von Bloomberg auf Basis offizieller Zolldaten exportierte das Land im November 6.958 Tonnen an Produkten aus Seltenen Erden, darunter auch Magnete. Das entspricht einem Plus von 13 Prozent gegenüber dem Vormonat und ist der dritthöchste Monatswert überhaupt.

Die Zahlen deuten darauf hin, dass ein gelockerteres Exportregime die Lieferströme wiederbelebt. Seltene Erden sind unverzichtbar für Elektrofahrzeuge, Waffensysteme und Hightech-Produkte.

Entspannung nach Handelskonflikt

China hatte im April erstmals Exportbeschränkungen eingeführt. Dies geschah im Zuge des Handelsstreits mit den Vereinigten Staaten. Die Maßnahmen ließen die Ausfuhren zunächst einbrechen. Nach der Ankündigung einer handelspolitischen Annäherung zwischen Präsident Donald Trump und Präsident Xi Jinping im Juli erholten sich die Lieferungen jedoch deutlich.

Im August erreichten die Exporte mit 7.336 Tonnen einen Rekordwert. Der jüngste Anstieg reduzierte den Rückgang der Ausfuhren seit Jahresbeginn auf nur noch 2 Prozent.

Für Industrie und Märkte wächst damit die Hoffnung, dass Chinas Rohstoffpolitik berechenbarer wird. Für Investoren bleibt die Entwicklung ein entscheidender Faktor für globale Lieferketten.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Ford Motor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 11,39EUR auf Tradegate (18. Dezember 2025, 08:37 Uhr) gehandelt.