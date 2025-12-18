WARBURG RESEARCH stuft Brenntag auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Brenntag von 63 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einer gründlichen Überprüfung des Bewertungsmodells habe er seine Schätzungen für 2025 und die Folgejahre reduziert, um der geringeren Ertragsbasis und dem Ausbleiben eines konjunkturellen Aufschwungs Rechnung zu tragen, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese schwächeren Aussichten schienen jedoch bereits mehr als eingepreist zu sein, da die Aktie des Chemikalienhändlers im laufenden Jahr um rund 30 Prozent hinter dem Dax zurückgeblieben sei./rob/edh/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 49,59EUR auf Tradegate (18. Dezember 2025, 10:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: Brenntag

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 58

Kursziel alt: 63

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 58,00 € , was eine Steigerung von +17,22% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer