WARBURG RESEARCH stuft Brenntag auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Brenntag von 63 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einer gründlichen Überprüfung des Bewertungsmodells habe er seine Schätzungen für 2025 und die Folgejahre reduziert, um der geringeren Ertragsbasis und dem Ausbleiben eines konjunkturellen Aufschwungs Rechnung zu tragen, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese schwächeren Aussichten schienen jedoch bereits mehr als eingepreist zu sein, da die Aktie des Chemikalienhändlers im laufenden Jahr um rund 30 Prozent hinter dem Dax zurückgeblieben sei./rob/edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 49,59EUR auf Tradegate (18. Dezember 2025, 10:01 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Christian Cohrs
Analysiertes Unternehmen: Brenntag
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 58
Kursziel alt: 63
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Christian Cohrs
Analysiertes Unternehmen: Brenntag
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 58
Kursziel alt: 63
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte