Die fünf Top-Aktien im DAX 2025 - Diese Titel ließen den Markt hinter sich

Das Börsenjahr 2025 ist fast vorbei und brachte im DAX klare Gewinner hervor. Während viele Standardwerte nur moderat zulegen konnten, stachen fünf Aktien mit teils dreistelligen Kursgewinnen besonders hervor und entwickelten sich deutlich besser als der Gesamtmarkt. Angeführt wird das Ranking von Rheinmetall, gefolgt von Banken- und Energiewerten.

Rheinmetall

Rheinmetall war 2025 der stärkste Wert im DAX. Die Aktie verzeichnete im Jahresverlauf einen Kursanstieg von 150,73 Prozent. Treiber der Rally waren die anhaltend hohe Nachfrage nach Verteidigungsgütern, langfristig gesicherte Aufträge sowie eine starke operative Entwicklung. Investoren honorierten vor allem die hohe Planungssicherheit bei Umsätzen und Gewinnen.

Siemens Energy

Mit einem Kursplus von 140,8 Prozent zählte Siemens Energy zu den größten DAX-Überfliegern. Operative Fortschritte, eine stabilisierte Geschäftsentwicklung und die starke Position im Bereich Energienetze und Energiewende sorgten dafür, dass die Aktie nach früheren Belastungen deutlich an Wert gewann.

Commerzbank

Die Commerzbank gehörte ebenfalls zu den klaren Gewinnern des Jahres. Der Aktienkurs legte 2025 um 127,22 Prozent zu. Ausschlaggebend waren steigende Erträge im Zinsgeschäft, eine verbesserte Kostenstruktur und eine insgesamt stabilere Ertragslage, die das Vertrauen der Anleger nachhaltig stärkte.

Deutsche Bank

Auch die Deutsche Bank konnte 2025 kräftig zulegen. Die Aktie verbuchte einen Jahresgewinn von 100,12 Prozent. Ein robuster operativer Verlauf, solide Ergebnisse in den Kerngeschäftsfeldern sowie Fortschritte bei der strategischen Neuausrichtung trugen maßgeblich zur positiven Kursentwicklung bei.

Bayer

Bayer schaffte es mit einem Kursanstieg von 86,08 Prozent ebenfalls unter die fünf besten DAX-Aktien des Jahres. Der Anstieg spiegelte vor allem Hoffnungen auf operative Verbesserungen, Restrukturierungsmaßnahmen und eine langfristige Stabilisierung des Konzerns wider, nachdem die Aktie zuvor unter Druck gestanden hatte.

Autor: wO-Redaktion

