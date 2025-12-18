    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBilfinger AktievorwärtsNachrichten zu Bilfinger
    Bilfinger SE: Aktienrückkauf - Jetzt profitieren!

    Bilfinger SE setzt sein Aktienrückkaufprogramm fort: Zwischen dem 15. und 17. Dezember 2025 erwarb der Konzern weitere eigene Anteile zu durchschnittlich über 108 Euro.

    Foto: Uwe Anspach - dpa
    • Bilfinger SE hat im Zeitraum vom 15. bis 17. Dezember 2025 insgesamt 5.443 eigene Aktien im Rahmen eines Aktienrückkaufs erworben.
    • Der Aktienrückkauf begann am 21. Januar 2025, wie in einer vorherigen Bekanntmachung mitgeteilt.
    • Am 15. Dezember 2025 wurden 1.964 Aktien zu einem durchschnittlichen Kurs von 107,4941 EUR gekauft.
    • Am 16. Dezember 2025 wurden 1.930 Aktien zu einem durchschnittlichen Kurs von 109,3010 EUR gekauft.
    • Am 17. Dezember 2025 wurden 1.549 Aktien zu einem durchschnittlichen Kurs von 108,7034 EUR gekauft.
    • Insgesamt wurden seit Beginn des Rückkaufs bis zum 17. Dezember 2025 650.354 Aktien erworben.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2025, bei Bilfinger ist am 04.03.2026.

    Der Kurs von Bilfinger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 106,05EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,48 % im Plus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 106,60EUR das entspricht einem Plus von +0,52 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.976,21PKT (+0,46 %).


    Bilfinger

    +2,01 %
    -0,67 %
    +7,01 %
    +10,93 %
    +123,05 %
    +256,26 %
    +285,21 %
    +128,43 %
    +127,15 %
    ISIN:DE0005909006WKN:590900





