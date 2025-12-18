Bilfinger SE: Aktienrückkauf - Jetzt profitieren!
Bilfinger SE setzt sein Aktienrückkaufprogramm fort: Zwischen dem 15. und 17. Dezember 2025 erwarb der Konzern weitere eigene Anteile zu durchschnittlich über 108 Euro.
- Bilfinger SE hat im Zeitraum vom 15. bis 17. Dezember 2025 insgesamt 5.443 eigene Aktien im Rahmen eines Aktienrückkaufs erworben.
- Der Aktienrückkauf begann am 21. Januar 2025, wie in einer vorherigen Bekanntmachung mitgeteilt.
- Am 15. Dezember 2025 wurden 1.964 Aktien zu einem durchschnittlichen Kurs von 107,4941 EUR gekauft.
- Am 16. Dezember 2025 wurden 1.930 Aktien zu einem durchschnittlichen Kurs von 109,3010 EUR gekauft.
- Am 17. Dezember 2025 wurden 1.549 Aktien zu einem durchschnittlichen Kurs von 108,7034 EUR gekauft.
- Insgesamt wurden seit Beginn des Rückkaufs bis zum 17. Dezember 2025 650.354 Aktien erworben.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2025, bei Bilfinger ist am 04.03.2026.
