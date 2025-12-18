    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBlue Cap AktievorwärtsNachrichten zu Blue Cap
    Blue Cap AG: PartnerFonds veröffentlicht Ergebnis des Aktientauschangebots

    Die PartnerFonds AG i.L. meldet den erfolgreichen Abschluss ihres Aktientauschangebots – ein Schritt, der ihre Rolle bei der Blue Cap AG grundlegend verändern wird.

    Foto: Blue Cap AG
    • Die PartnerFonds AG i.L. hat das Ergebnis ihres Aktientauschangebots veröffentlicht, bei dem Aktionäre ihre Aktien gegen Blue Cap AG-Aktien tauschen konnten.
    • Insgesamt wurden 806.336 Aktien der Blue Cap AG (66 % der gehaltenen Aktien) im Rahmen des Tauschangebots angenommen.
    • Der Aktientausch wird voraussichtlich bis Ende des Jahres 2025 vollzogen, indem die Blue Cap-Aktien in die Depots der teilnehmenden Aktionäre eingebucht werden.
    • Nach dem Aktientausch wird der Anteil der PartnerFonds an den Blue Cap-Aktien von 27,1 % auf etwa 9,2 % des Grundkapitals sinken.
    • PartnerFonds wird nach dem Vollzug des Tausches nicht mehr der größte Einzelaktionär der Blue Cap AG sein.
    • Die Blue Cap AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die mittelständische Unternehmen in der DACH-Region akquiriert und begleitet, mit einem Fokus auf Unternehmen aus den Bereichen Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Life Sciences und Business Services.

    Der Kurs von Blue Cap lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 17,900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,83 % im Minus.
    42 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 18,000EUR das entspricht einem Plus von +0,56 % seit der Veröffentlichung.


