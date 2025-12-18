China hebt Steuerbefreiung für Kondome auf

PEKING (dpa-AFX) - China hebt eine langjährige Steuerbefreiung für Verhütungsmittel auf. Nach dem neuen Mehrwertsteuergesetz gelten Verhütungsmittel ab dem 1. Januar 2026 nicht mehr als steuerbefreit. Für Produkte wie Kondome wird damit der reguläre Mehrwertsteuersatz von 13 Prozent fällig.

In sozialen Netzwerken löste die Entscheidung eine Debatte darüber aus, ob der Schritt im Kontext der Bemühungen der Führung steht, die Geburtenrate zu erhöhen. Zugleich erntete die Maßnahme einigen Spott. Ein Nutzer fragte, "welcher Experte" sich diese Idee ausgedacht habe, und schrieb, höhere Kosten für Verhütung könnten die Intimsphäre von Paaren beeinträchtigen und langfristige Folgen für Beziehungen haben.