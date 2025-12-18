ROUNDUP
Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung - Autogeschäft wird verkauft
- Rheinmetall verkauft ziviles Geschäft zur Rüstungsfokussierung.
- Vertragsunterzeichnung mit Bietern für 2026 geplant.
- Umsatz der Rüstungssparte soll stark wachsen, 50 Mrd. Ziel.
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Zur Konzentration auf Rüstung will der Rheinmetall -Konzern sein ziviles Geschäft verkaufen. Mit zwei Bietern soll der Verkauf verhandelt werden, eine Vertragsunterzeichnung strebt das Management für das erste Quartal 2026 an, wie der Dax -Konzern am Mittwochabend mitteilte. Bereits seit April seien Gespräche mit Interessenten geführt worden, hieß es weiter.
Bei dem zu verkaufenden Konzernteil handelt es sich vorwiegend um die Autozulieferung und Teile für die Energiewirtschaft. Die Sparte Power Systems und weitere dazugehörende Gesellschaften werden von nun an buchhalterisch vom Konzern getrennt und als nicht fortgeführte Bereiche geführt, weswegen der Konzern auch seine Prognose anpasste.
Über einen Verkauf wurde bereits länger spekuliert. Die Kursreaktion der im Dax notierten Aktie war am Donnerstag daher überschaubar. Barclays-Analyst Afonso Osorio sprach von "einem Schritt in die richtige Richtung". Seit langem gibt bei Rheinmetall die Rüstungssparte den Ausschlag über das Wohl und Wehe an der Börse. Deswegen konzentrierten sich die Analysten auch weniger auf den Schritt an sich, sondern den neuen Ausblick. Dieser liege für das weitergeführte Rüstungsgeschäft auf Umsatzebene um fünf Prozent unter den bisherigen Zielen, notierte etwa David H Perry von JPMorgan. Chloe Lemarie von Jefferies führt dies auf Gegenwind in einem Werk im spanischen Murcia und andere Verzögerungen zurück.
Unklarheit herrscht laut Perry beim operativen Ergebnis (Ebita), da der Konzern zuvor keine Margenprognose für seinen Verteidigungsbereich abgegeben habe. Beim freien Barmittelfluss werde indes eine bedeutend bessere Entwicklung erwartet als zunächst in Aussicht gestellt.
Der Umsatz der weitergeführten Geschäfte dürfte in diesem Jahr um 30 bis 35 Prozent wachsen gegenüber einem vergleichbaren Erlös von 7,7 Milliarden Euro ein Jahr zuvor, teilte Rheinmetall mit. Die operative Ergebnismarge erwartet Chef Armin Papperger zwischen 18,5 und 19 Prozent gegenüber dem Vergleichswert von 18 Prozent aus dem Vorjahr.
Bisher standen für den Gesamtkonzern ein Umsatzplus von 25 bis 30 Prozent in den Planungen und eine operative Marge von rund 15,5 Prozent.
Rheinmetall profitiert massiv vom Rüstungsboom und will den Umsatz binnen sechs Jahren auf zirka 50 Milliarden Euro in etwa verfünffachen. Als Folge des Ukraine-Krieges bekommt das Unternehmen deutlich mehr Aufträge für Artillerie, Munition, Flugabwehr und Panzer. Zum einen liefert der Konzern direkt an die Ukraine, zum anderen stocken Nato-Staaten ihre Lager auf und modernisieren ihre Bestände, um für einen möglichen russischen Angriff gewappnet zu sein. Rheinmetall will seine Produktionskapazitäten erheblich aufstocken./men/mis/nas/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 1.519 auf Tradegate (18. Dezember 2025, 10:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -5,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,05 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 69,46 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.186,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.980,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +30,56 %/+64,85 % bedeutet.
ich muss die Annahme eines "Endes des Ukraine-Kriegs" und die daraus abgeleitete Bedrohung der Rüstungsindustrie leider abermals kontern. Die Sichtweise der 2in1 Personen hier in der Gruppe ist in ihrer Naivität fatal und blendet die geopolitische Realität komplett aus.
Es gibt bis auf weiteres keinen Friedensschluss:
Die Hoffnung auf einen Friedensschluss (einen Friedensvertrag, der alle Konfliktparteien dauerhaft befriedet) ist rein utopisch. Das wahrscheinlichste Szenario, wenn überhaupt, ist ein Waffenstillstand. Und selbst der müsste von Russland erst akzeptiert werden. Ein Waffenstillstand stoppt die akute Zerstörung von Material, aber er beendet nicht die Bedrohung und die dahinterliegende Aufrüstungslogik.
Putins Strategie:
Wer glaubt, dass Russland nach einem Waffenstillstand seine Ambitionen aufgibt, ignoriert Putins klare Reden und Ziele. Die Situation erinnert mich in ihrer Verharmlosung stark an das frühere Sudetenland. Es wird ein temporärer Zustand hingenommen, der Russland Zeit gibt, Kräfte zu sammeln.
Meine Befürchtung ist klar: Ein Waffenstillstand dient als Pause, und die Kämpfe werden wohl im Frühjahr wieder aufgenommen. Die Bedrohung bleibt für mich permanent.
Die NATO-Lager sind leer. Das ist das eigentliche Megathema:
Über besagte Mitglied der Gruppe fokussiert nur auf den Ersatz von zerstörtem Gerät in der Ukraine. Das ist der kleine Aspekt. Der eigentliche Motor für Rheinmetall und die gesamte Branche ist die strukturelle Wende in der NATO.
Die meisten NATO-Länder haben ihre strategischen Lagerbestände auf ein historisches Tief entleert.
Die Mindestanforderungen der NATO an Material sind seit Jahren nicht erfüllt.
Die Nachfrage geht über kurzfristigen Ersatz hinaus. Es geht um die Umrüstung auf Kriegstüchtigkeit und die Einhaltung der mindestens noch 2%-Ziele in den nächsten fünf bis zehn Jahren.
Diese strukturelle Nachfrage ist unabhängig von einem Waffenstillstand. Die Regierungen bestellen Kriegsgerät nicht "auf Halde", sondern um die jahrelangen Defizite in der Abschreckung zu beheben.
Realität der Abschreckung:
Unser Europa hat jetzt schmerzhaft gelernt, dass Abschreckung nur mit vollen Depots funktioniert. Die Rüstungsproduktion wird selbst bei einem Waffenstillstand nicht heruntergefahren. Sie wird hochgefahren, um die Verteidigungsfähigkeit als langfristige Versicherung gegen Russland wiederherzustellen.
Mein Fazit: Die Rheinmetall-Story basiert nicht auf dem Krieg, sondern auf der Erkenntnis, dass wir uns dauerhaft verteidigen müssen. Das ist mindestens ein Dekaden-Thema und geht weit über das naive Szenario eines "Friedensschlusses" hinaus.
