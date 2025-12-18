    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Dresdner Hauptbahnhof im Januar und Februar mehrtägig dicht

    • Bahnfahrer in Dresden: Sperrungen im Januar und Februar
    • Vollsperrung: 9. bis 11. Januar, Ersatzverkehr nötig
    • Bauarbeiten am Kreuzungsbauwerk erhöhen Kapazität
    DRESDEN (dpa-AFX) - Für Bahnfahrer in Dresden beginnt das neue Jahr mit großen Einschränkungen. Im Januar und Februar stehen mehrtägige Sperrungen am Hauptbahnhof bevor, wie die Bahn auf Nachfrage bestätigte. Zuvor hatte das Nachrichtenportal "t-online" berichtet.

    Vollsperrung am zweiten Januarwochenende

    Vom 9. Januar, 0.00 Uhr bis 11. Januar, 23:59 Uhr ist der Knotenpunkt komplett gesperrt. An diesem Wochenende kommt es laut Informationen der Bahn zu Zugausfällen und Ersatzverkehr auf allen Linien, die den Hauptbahnhof anfahren.

    Der Fernverkehr von und nach Berlin und Leipzig endet und beginnt dann in Dresden-Neustadt. Von und nach Prag verkehrt zwischen Neustadt und Usti nad Labem Ersatzverkehr. Der Regionalverkehr fällt im Bereich zwischen den Dresdner Bahnhöfen Neustadt, Reick, Plauen und Friedrichstadt aus. Dort wird Ersatzverkehr mit Bussen und Straßenbahnen eingerichtet.

    Weitere Einschränkungen im Februar

    Gut einen Monat später ist der Hauptbahnhof erneut gesperrt. Vom 14. Februar, 4.00 Uhr bis 15. Februar, 23:59 Uhr sind davon alle Züge betroffen, mit Ausnahme der S-Bahnen. Der Fernverkehr Richtung Chemnitz wird an dem Wochenende über Riesa umgeleitet. Sonst enden oder starten alle Linien in den Bahnhöfen Altstadt, Neustadt oder Reick. In der Nacht zum 16. Februar folgt von 0.00 Uhr bis 4.00 Uhr eine Vollsperrung, die dann auch die S-Bahnen betrifft.

    Kreuzungsbauwerk wird ersetzt

    Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten am Kreuzungsbauwerk unter der Budapester Straße im Rahmen des langwierigen Ausbaus der Verbindung Leipzig-Dresden. Wegen des schlechten Zustands wird es durch einen Neubau ersetzt. Die Bahn optimiert eigenen Angaben zufolge die Gleise so, dass die Züge künftig bis zu 80 statt bisher 60 Kilometer pro Stunde fahren können. So will die Bahn die Kapazität des Eisenbahnknotens Dresden erhöhen.

    Generell finden die Arbeiten im laufenden Betrieb statt, es sind aber immer wieder Sperrungen notwendig. In der aktuellen Bauphase wird zunächst der östliche Teil des Kreuzungsbauwerks erneuert. Ab dem Frühjahr folgt der Umbau der westlichen Seite./jbl/DP/jha






    dpa-AFX
    0 Follower
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
