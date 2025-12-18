Blue Cap AG: PartnerFonds veröffentlicht Ergebnisse des Aktientauschangebots
Der jüngste Aktientausch verändert die Eigentümerstruktur der Blue Cap AG deutlich und stärkt den Streubesitz – mit Folgen für Einfluss, Strategie und künftige Kapitalmaßnahmen.
Foto: Blue Cap AG
- Der Aktientausch von PartnerFonds AG erhöht den Streubesitz der Blue Cap AG auf 51,5 %.
- Insgesamt wurden 806.336 Aktien der Blue Cap im Rahmen des Aktientauschangebots angenommen, was 66 % der von PartnerFonds gehaltenen Aktien entspricht.
- Die Beteiligung von PartnerFonds an Blue Cap wird von 27,1 % auf 9,2 % reduziert.
- Der Vollzug des Aktientauschs wird für Ende Dezember 2025 erwartet.
- Blue Cap AG plant möglicherweise ein Aktienrückkaufprogramm, das bis Juni 2027 gültig ist.
- Die langfristig orientierten Ankeraktionäre von Blue Cap sind JotWe GmbH (15,2 %), Kreissparkasse Biberach (13,6 %) und Schüchl GmbH (10,5 %).
Der Kurs von Blue Cap lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 17,900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,83 % im
Minus.
-1,10 %
-0,55 %
-7,14 %
-4,71 %
+12,35 %
-29,18 %
-0,55 %
+208,47 %
+590,59 %
