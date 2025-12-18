    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBlue Cap AktievorwärtsNachrichten zu Blue Cap
    Blue Cap AG: PartnerFonds veröffentlicht Ergebnisse des Aktientauschangebots

    Der jüngste Aktientausch verändert die Eigentümerstruktur der Blue Cap AG deutlich und stärkt den Streubesitz – mit Folgen für Einfluss, Strategie und künftige Kapitalmaßnahmen.

    Foto: Blue Cap AG
    • Der Aktientausch von PartnerFonds AG erhöht den Streubesitz der Blue Cap AG auf 51,5 %.
    • Insgesamt wurden 806.336 Aktien der Blue Cap im Rahmen des Aktientauschangebots angenommen, was 66 % der von PartnerFonds gehaltenen Aktien entspricht.
    • Die Beteiligung von PartnerFonds an Blue Cap wird von 27,1 % auf 9,2 % reduziert.
    • Der Vollzug des Aktientauschs wird für Ende Dezember 2025 erwartet.
    • Blue Cap AG plant möglicherweise ein Aktienrückkaufprogramm, das bis Juni 2027 gültig ist.
    • Die langfristig orientierten Ankeraktionäre von Blue Cap sind JotWe GmbH (15,2 %), Kreissparkasse Biberach (13,6 %) und Schüchl GmbH (10,5 %).

    Der Kurs von Blue Cap lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 17,900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,83 % im Minus.


    Blue Cap

    -1,10 %
    -0,55 %
    -7,14 %
    -4,71 %
    +12,35 %
    -29,18 %
    -0,55 %
    +208,47 %
    +590,59 %
