RBC stuft BP auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Es sei etwas überraschend, dass der neue Verwaltungsratsvorsitzende nur wenige Wochen nach seinem Antritt beim Ölkonzern mit dem jetzt verkündeten Chefwechsel schon solch große Umbrüche ins Rollen bringe, obwohl er mit der Branche nur wenig Erfahrung habe, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit einem aktivistischen Aktionär im Rücken sei diese Maßnahme aber wohl eher eine Frage des "Wann" als des "Ob" gewesen./tav/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 02:52 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 02:52 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 4,876EUR auf Tradegate (18. Dezember 2025, 10:58 Uhr) gehandelt.





