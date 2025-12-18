    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    OTS

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Carl Zeiss AG / ZEISS schließt das Geschäftsjahr 2024/25 mit solidem ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz bei 12 Mrd. Euro, EBIT 1,552 Mrd. Euro.
    • Resilienz-Maßnahmen und Innovationen sind entscheidend.
    • Geopolitische Spannungen belasten Investitionsbereitschaft.
    OTS - Carl Zeiss AG / ZEISS schließt das Geschäftsjahr 2024/25 mit solidem ...
    Foto: Siarhei - 356130783

    ZEISS schließt das Geschäftsjahr 2024/25 mit solidem Wachstum ab (FOTO)
    Oberkochen (ots) - Der Umsatz liegt bei knapp 12 Milliarden Euro, das EBIT bei 1,552 Milliarden Euro. In den Sparten zeigt sich erneut ein gemischtes Bild. Zielgerichtete Resilienz-Maßnahmen und Investitionen in Innovationskraft sind der Schlüssel für die Zukunft.

    - Gemischtes Bild in den vier Sparten
    - Zielgerichtete Resilienz-Maßnahmen fortgesetzt
    - Aufwendungen in Forschung & Entwicklung weiterhin hoch mit 15% des Umsatzes - Aktueller Ausblick angespannt

    Die ZEISS Gruppe schließt das Geschäftsjahr 2024/25 mit einem soliden Wachstum ab: Der Umsatz stieg auf 11,896 Milliarden Euro (Vorjahr: 10,894 Mrd. Euro, + 9%), das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erreichte 1,552 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,444 Mrd. Euro) bei einer EBIT-Rendite von 13%. Das Ergebnis, insbesondere das gemischte Bild in den vier Sparten, spiegelt die zunehmenden geoökonomischen und -politischen Herausforderungen wider, denen sich das Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr gegenübersah.

    "ZEISS befindet sich nach wie vor in einem dynamischen und herausfordernden Geschäftsumfeld", so Andreas Pecher, Vorstandsvorsitzender der ZEISS Gruppe. Geopolitische Spannungen, Handelshemmnisse und die Auseinandersetzungen zwischen den großen Wirtschaftsräumen haben sich im Geschäftsjahr 2024/25 weiter verschärft. Dies schlug direkt auf die Investitionsbereitschaft der Industrie und das Konsumklima durch. "Die Verunsicherung auf den Märkten ist im vergangenen Geschäftsjahr erneut gewachsen. Das erforderte angepasstes strategisches Handeln und zielgerichtete, verstärkte Resilienz-Maßnahmen", erklärt Pecher.

    Entwicklung der vier Sparten:
    Umsatz (in Milliarden Euro)

    2024/25 2023/24 Veränderung (währungsbereinigt )

    Semiconductor Manufacturing Technology 5,055 4,122 +23 (+23%) Industrial Quality & Research 2,334 2,369 -1% (0%) Medical Technology* 2,704 2,611 +4% (+6%) Consumer Markets 1,569 1,541 +2% (+4%)

    * Nicht identisch mit der Carl Zeiss Meditec Gruppe

    Die vollständige Pressemitteilung ist zu finden unter
    https://www.zeiss.de/newsroom

    Pressekontakt:

    ZEISS Gruppe
    Jörg Nitschke
    Leiter Corporate Brand, Communications and Public Affairs Tel.: +49 7364 20-3242
    E-Mail: mailto:joerg.nitschke@zeiss.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69120/6182142 OTS: Carl Zeiss AG






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    OTS Carl Zeiss AG / ZEISS schließt das Geschäftsjahr 2024/25 mit solidem ... Der Umsatz liegt bei knapp 12 Milliarden Euro, das EBIT bei 1,552 Milliarden Euro. In den Sparten zeigt sich erneut ein gemischtes Bild. Zielgerichtete Resilienz-Maßnahmen und Investitionen in Innovationskraft sind der Schlüssel für die Zukunft. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     