Carl Zeiss AG / ZEISS schließt das Geschäftsjahr 2024/25 mit solidem ...

- Gemischtes Bild in den vier Sparten - Zielgerichtete Resilienz-Maßnahmen fortgesetzt - Aufwendungen in Forschung & Entwicklung weiterhin hoch mit 15% des Umsatzes - Aktueller Ausblick angespannt

ZEISS schließt das Geschäftsjahr 2024/25 mit solidem Wachstum ab (FOTO) Oberkochen (ots) - Der Umsatz liegt bei knapp 12 Milliarden Euro, das EBIT bei 1,552 Milliarden Euro. In den Sparten zeigt sich erneut ein gemischtes Bild. Zielgerichtete Resilienz-Maßnahmen und Investitionen in Innovationskraft sind der Schlüssel für die Zukunft.

Die ZEISS Gruppe schließt das Geschäftsjahr 2024/25 mit einem soliden Wachstum ab: Der Umsatz stieg auf 11,896 Milliarden Euro (Vorjahr: 10,894 Mrd. Euro, + 9%), das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erreichte 1,552 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,444 Mrd. Euro) bei einer EBIT-Rendite von 13%. Das Ergebnis, insbesondere das gemischte Bild in den vier Sparten, spiegelt die zunehmenden geoökonomischen und -politischen Herausforderungen wider, denen sich das Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr gegenübersah.

"ZEISS befindet sich nach wie vor in einem dynamischen und herausfordernden Geschäftsumfeld", so Andreas Pecher, Vorstandsvorsitzender der ZEISS Gruppe. Geopolitische Spannungen, Handelshemmnisse und die Auseinandersetzungen zwischen den großen Wirtschaftsräumen haben sich im Geschäftsjahr 2024/25 weiter verschärft. Dies schlug direkt auf die Investitionsbereitschaft der Industrie und das Konsumklima durch. "Die Verunsicherung auf den Märkten ist im vergangenen Geschäftsjahr erneut gewachsen. Das erforderte angepasstes strategisches Handeln und zielgerichtete, verstärkte Resilienz-Maßnahmen", erklärt Pecher.



Entwicklung der vier Sparten:

Umsatz (in Milliarden Euro)

2024/25 2023/24 Veränderung (währungsbereinigt )



Semiconductor Manufacturing Technology 5,055 4,122 +23 (+23%) Industrial Quality & Research 2,334 2,369 -1% (0%) Medical Technology* 2,704 2,611 +4% (+6%) Consumer Markets 1,569 1,541 +2% (+4%)

* Nicht identisch mit der Carl Zeiss Meditec Gruppe



Die vollständige Pressemitteilung ist zu finden unter

https://www.zeiss.de/newsroom



Pressekontakt:



ZEISS Gruppe

Jörg Nitschke

Leiter Corporate Brand, Communications and Public Affairs Tel.: +49 7364 20-3242

E-Mail: mailto:joerg.nitschke@zeiss.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69120/6182142 OTS: Carl Zeiss AG





