Commerzbank erwartet langen Übernahmekampf mit Unicredit

35 wieder hat umkämpft, mal Hüü, mal Hott

Habe mir am Freitag bei 35,6x zwei Inliner ( 30-50 und 28-50 per 20.02.26 ) ins Depot genommen.

Und natürlich ging es fast postwendend unter die 35

Na mal schauen wie es sich so entwickelt. Die 28 betrachte ich als "sicher"und die 30 sollte es auch sein.

Aber bis Februar ist es ja noch eine Menge Zeit und Anfang Februar gibt es ja auch wieder Zahlen der CoBA.

Also lassen wir uns mal überraschen.

