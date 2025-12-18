Curevac-Übernahme durch Biontech wird im Januar vollendet
- Biontech übernimmt Curevac, Abschluss im Januar 2026.
- 86,75% der Curevac-Anteile bereits getauscht.
- Curevacs Expertise soll Biontech bei Krebstherapien helfen.
MAINZ/TÜBINGEN (dpa-AFX) - Nach Ablauf einer weiteren Frist soll die Übernahme des Biotechnologieunternehmens Curevac durch Biontech im Januar komplett abgeschlossen werden. Zum Ende einer Nachangebotsfrist an diesem Donnerstag waren 86,75 Prozent der Curevac-Anteile in Biontech-Papiere getauscht, wie Biontech in Mainz mitteilte. Bei den restlichen Curevac-Anteilen erfolge dieser Schritt nun im Laufe des Januars 2026.
Eine außerordentliche Hauptversammlung von Curevac hatte dem Prozedere zugestimmt, dass auch dann verbliebene Anteilsscheine umgetauscht werden, wenn der jeweilige Anteilseigner dies nicht tue. Im Laufe des Januars werden die Mainzer dann also wie angestrebt 100 Prozent am einstigen Konkurrenten aus Tübingen halten, Curevac-Scheine werden nicht mehr zum Handel zugelassen sein.
Einst Kopf an Kopf im Rennen um Covid-Impfstoff unterwegs
Das ist der Endpunkt des Mitte Juni angekündigten großen Deals in der deutschen Biotechnologie-Landschaft. Seinerzeit hatte Biontech 5,46 US-Dollar für jede Curevac-Aktie angesetzt. Das entspricht einer Bewertung des Tübinger Unternehmens von etwa 1,25 Milliarden US-Dollar (1,08 Mrd Euro). Konkret getauscht wurden und werden Curevac-Aktien in Biontech-Aktienhinterlegungsscheine ("American Depositary Shares", kurz: ADS). Die für das Zustandekommen der Übernahme nötige Mindestannahmeschwelle von 80 Prozent war schon zu einer Frist Anfang Dezember überschritten worden.
Biontech und Curevac waren einst Kontrahenten im Rennen um einen Corona-Impfstoff. Während die Mainzer mit ihrem Vakzin gegen Covid-19 auf mRNA-Basis weltbekannt wurden und Milliarden verdienten, zog Curevac seinen ersten Impfstoffkandidaten wegen vergleichsweise geringer Wirksamkeit aus dem Zulassungsverfahren zurück. Nun soll die Expertise von Curevac dazu beitragen, dass Biontech der Zulassung von Krebstherapien auf mRNA-Basis näherkommt./chs/DP/stk
Hauptgrund für die Kursverluste der letzten Wochen dürfte gewesen sein, dass Pfizer seine Biontech-Aktien verkauft hat. Das wurde am 13.11.25 angekündigt. Zu dem Zeitpunkt stand der Kurs noch bei etwa 103 Dollar (aktuell 94,50 Dollar). Pfizer hielt ca. 4,55 Mio. Biontech-Aktien.
Die Neuauflage der kleinen Helferlein aus Mainz.
Zuordnung der Abkürzungen zu BioNTech-Wirkstoffen:
|Abkürzung
|Wirkstoff-Name
|Wirkstoff-Code
|Kurze Beschreibung
|Comir
|Tozinameran (Comirnaty)
|BNT162b2
|COVID-19-mRNA-Impfstoffhttps://www.basg.gv.at/fileadmin/redakteure/08_COVID-19/Gebrauchsinformation_Comirnaty.pdf – das erfolgreichste und kommerziell bedeutendste Produkt von BioNTech
|Pumi
|Pumitamig
|BNT327/BMS986545
|PD-L1 × VEGF-A bispezifischer Antikörper für verschiedene Krebsindikationen (Triple-negative Brustkrebs, Lungenkrebs) – Flaggschiff für Bristol Myers Squibb Partnerschaft
|Goti
|Gotistobart
|BNT316/ONC-392
|Selektiver Treg-Modulator (anti-CTLA-4 Antikörper) für plattenepitheliales NSCLC – FDA Breakthrough-Designation
|Fixi
|FixVac-Plattform
|BNT111, BNT116, BNT113
|Off-the-shelf mRNA-Krebsimpfstoff-Plattform mit festen Tumor-Antigen-Kombinationen für Melanom (BNT111), Lungenkrebs (BNT116) und HPV16+ Kopf-Hals-Krebs (BNT113)https://www.biontech.com/int/en/home/pipeline-and-products/platforms/mrna-platforms.html
|Nesti
|Autogene Cevumeran
|BNT122/RO7198457
|Individualisierte neoantigen-spezifische mRNA-Krebsimpfstoff (iNeST-Plattform) mit Roche/Genentech für multiple Tumortypen
|Pami
|Trastuzumab Pamirtecan
|BNT323/DB-1303
|Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC) mit HER2-Targeting für metastatischen Brustkrebs – Duality Biologics Partnerschaft