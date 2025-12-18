Curevac-Übernahme durch Biontech wird im Januar vollendet

Hauptgrund für die Kursverluste der letzten Wochen dürfte gewesen sein, dass Pfizer seine Biontech-Aktien verkauft hat. Das wurde am 13.11.25 angekündigt. Zu dem Zeitpunkt stand der Kurs noch bei etwa 103 Dollar (aktuell 94,50 Dollar). Pfizer hielt ca. 4,55 Mio. Biontech-Aktien.





Pfizer reduziert sein Risiko und glaubt offenbar weniger an die kurzfristige Solo-Performance der Mainzer." Das Börsen(skandal)blatt Börse Express behauptet, dass Pfizer das Interesse an Biontech verloren hätte: "





Tatsächlich jedoch ist Pfizer hochverschuldet und hat deshalb auch schon firmenintere Sparprogramme umgesetzt. Der Verkauf der Biontech-Aktien bringt Pfizer bis zu einer halben Milliarde Dollar ein. Pfizer braucht das Geld auch, weil der hauseigene Kandidat für eine Abnehmpille gescheitert ist (Nebenwirkungen) und Pfizer deshalb für rund 7 Mrd. Dollar den Adipositas-Spezialisten Metsera übernommen hat. Zuvor hatte Novo Nordisk sogar 10 Mrd. für Metsera geboten, wurde jedoch auf Betreiben Pfizers von US-Gerichten ausgebootet. Die Übernahme von Metsera hatte Pfizer am 10.11.25 angekündigt, also drei Tage vor dem angekündigten Verkauf der Biontech-Aktien. Die terminliche Nähe deutet darauf hin, dass Pfizer das Geld aus dem Biontech-Aktienverkauf u. a. für diese Übernahme benötigt hat.





exklusive Lizenzvereinbarung mit 3SBio für den bispezifischen Antikörper SSGJ-707 satte 1,25 Milliarden Dollar." Ein weiterer Grund für Pfizers Biontech-Aktienverkäufe könnte gewesen sein, dass Biontech im Juni eine milliardenschwere Kooperation mit Bristol Myers Squibb (BMY), einem US-Konkurrenten von Pfizer, für die Verwertung von BNT327 eingegangen ist. Zudem hatte Pfizer im Mai selbst einen Deal mit der chinesischen Firma 3SBio abgeschlossen, die den bispezifischen Antikörper SSGJ-707 entwickelt. Der Aktionär : Pfizer zahlt für "





----------------------





Ein weiterer Kursrutsch Anfang Dez. wurde ausgelöst durch eine Meldung, die Börse Express (Link oben) so wiedergibt:





"Verantwortlich für den massiven Verkaufsdruck zum Wochenstart ist ein internes Schreiben der US-Arzneimittelbehörde. Darin thematisiert Vinay Prasad, Direktor des FDA-Zentrums für biologische Bewertung (CBER), einen möglichen Zusammenhang zwischen COVID-19-Impfstoffen und Todesfällen durch Herzmuskelentzündungen bei Kindern. Das Memo listet mindestens zehn solcher Fälle zwischen 2021 und 2024 auf."





Wie User Artikel14 bereits geschrieben hat, entfallen diese 10 Todesfälle offenbar hauptsächlich auf Säuglinge, die mit (zu) hohen Dosen des Moderna-Impfstoffs geimpft worden waren. Die Biontech-Aktie wurde in Sippenhaft genommen, weil die US-Gesundheitsbehörde auf die (schon lange bekannte) News hin angekündigt hat, die Sicherheitsstandards für die Covid-Impfungen (von Kindern) überprüfen bzw. erhöhen zu wollen. Da der Handel im US-ADR stärker ist als in der deutschen Xetra-Notierung, wirken sich News in USA besonders stark aus: Sie locken Shortseller an, die alle "Covid-Aktien" über einen Kamm scheren.





Man sollte zudem im Auge behalten, dass Covid-Impfungen zwar immer noch Geld einbringen, aber sicherlich nicht der Hauptfokus von Biontech sind (und ursprünglich auch gar nicht waren). Hauptfokus sind Krebstherapien, die teils ebenfalls auf mRNA-Technologie basieren.





------------------------





Eine weitere Mitursache der jünsten Kursverluste könnte gewesen sein, dass Curevac-Aktionäre, die im Zuge des Umtauschs Biontech-Aktien erhalten haben, diese nun an der Börse verkaufen. 81,74 % der Curevac-Aktionäre hatten das Angebot am 3. Dez. angenommen. Es läuft noch eine Nachfrist für den Umtausch bis zum 18. Dez. 2025 . Curevac-Aktionären, die bis dahin immer noch nicht getauscht haben, drohen Nachteile (Zahlung von 15 % holländischer Quellensteuer). Manch einer hat wohl einfach getauscht und dann die Biontech-Aktien verkauft.





Da die Verkäufe von Pfizer und etwaigen gefrusteten Curevac-Aktionären bis Ende des Jahres "durch" sein sollten, wird dies dann auch den Druck von der Biontech-Aktie nehmen, so dass sie 2026 wieder steigen sollte.







