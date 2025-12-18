    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBioNTech AktievorwärtsNachrichten zu BioNTech
    Curevac-Übernahme durch Biontech wird im Januar vollendet

    Für Sie zusammengefasst
    • Biontech übernimmt Curevac, Abschluss im Januar 2026.
    • 86,75% der Curevac-Anteile bereits getauscht.
    • Curevacs Expertise soll Biontech bei Krebstherapien helfen.
    MAINZ/TÜBINGEN (dpa-AFX) - Nach Ablauf einer weiteren Frist soll die Übernahme des Biotechnologieunternehmens Curevac durch Biontech im Januar komplett abgeschlossen werden. Zum Ende einer Nachangebotsfrist an diesem Donnerstag waren 86,75 Prozent der Curevac-Anteile in Biontech-Papiere getauscht, wie Biontech in Mainz mitteilte. Bei den restlichen Curevac-Anteilen erfolge dieser Schritt nun im Laufe des Januars 2026.

    Eine außerordentliche Hauptversammlung von Curevac hatte dem Prozedere zugestimmt, dass auch dann verbliebene Anteilsscheine umgetauscht werden, wenn der jeweilige Anteilseigner dies nicht tue. Im Laufe des Januars werden die Mainzer dann also wie angestrebt 100 Prozent am einstigen Konkurrenten aus Tübingen halten, Curevac-Scheine werden nicht mehr zum Handel zugelassen sein.

    Einst Kopf an Kopf im Rennen um Covid-Impfstoff unterwegs

    Das ist der Endpunkt des Mitte Juni angekündigten großen Deals in der deutschen Biotechnologie-Landschaft. Seinerzeit hatte Biontech 5,46 US-Dollar für jede Curevac-Aktie angesetzt. Das entspricht einer Bewertung des Tübinger Unternehmens von etwa 1,25 Milliarden US-Dollar (1,08 Mrd Euro). Konkret getauscht wurden und werden Curevac-Aktien in Biontech-Aktienhinterlegungsscheine ("American Depositary Shares", kurz: ADS). Die für das Zustandekommen der Übernahme nötige Mindestannahmeschwelle von 80 Prozent war schon zu einer Frist Anfang Dezember überschritten worden.

    Biontech und Curevac waren einst Kontrahenten im Rennen um einen Corona-Impfstoff. Während die Mainzer mit ihrem Vakzin gegen Covid-19 auf mRNA-Basis weltbekannt wurden und Milliarden verdienten, zog Curevac seinen ersten Impfstoffkandidaten wegen vergleichsweise geringer Wirksamkeit aus dem Zulassungsverfahren zurück. Nun soll die Expertise von Curevac dazu beitragen, dass Biontech der Zulassung von Krebstherapien auf mRNA-Basis näherkommt./chs/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie

    Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 78,35 auf Tradegate (18. Dezember 2025, 11:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um -3,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von BioNTech bezifferte sich zuletzt auf 18,91 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 142,50USD. Von den letzten 8 Analysten der BioNTech Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 115,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 155,00USD was eine Bandbreite von +46,12 %/+96,95 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von BioNTech nach der CureVac-Übernahme: Mitglieder diskutieren, ob die Übernahme-Unsicherheit und ein großer Verfallstag den Rückgang verursachen, verweisen auf technische Schwäche (mehrere rote Tage), bewerten KBV≈1 und Cash-Äquivalent bei ~72 € als möglichen Boden, und debattieren fundamentale Risiken (Impfklagen, US-Politik) vs. künftige Datensignale.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BioNTech eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
