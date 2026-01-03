    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLeroy Seafood Group AktievorwärtsNachrichten zu Leroy Seafood Group

    Kommt 2026 der Lachs-Boom?

    Das ist laut Barclays der Lachs-Überflieger für 2026!

    Laut der jüngsten Barclays-Analyse könnte die Lachs-Aktie Mowi 2026 die Konkurrenz deutlich übertreffen. Die Aussichten für Lachs-Preise und Gewinne seien stark. Warum Barclays Mowi jetzt zum klaren Favoriten erklärt.

    • Mowi könnte 2026 Konkurrenz deutlich übertreffen.
    • Lachs-Preise steigen voraussichtlich um 14 Prozent.
    • Barclays stuft Mowi auf "Overweight" und hebt Kursziel.
    Foto: Quinn Bender - ZUMA Press Wire

    Eine aktuelle Barclays-Analyse zur Lachsindustrie enthält spannende Prognosen für das Jahr 2026: Nachdem das Jahr 2025 durch eine unvorhergesehene Zunahme der globalen Lachsversorgung geprägt war, zeigen sich die Prognosen für 2026 deutlich positiver. Insbesondere in Norwegen, dem führenden Produktionsstandort, wird eine Verknappung des Angebots erwartet, die zu einem Preisanstieg führen dürfte. Barclays geht davon aus, dass die Lachs-Preise im Jahr 2026 um rund 14 Prozent steigen könnten.

    In der Branchenanalyse von Barclays wird Mowi als klarer Favorit hervorgehoben, da die Aktie derzeit mit einem Abschlag zum Branchendurchschnitt gehandelt werde. Dies könnte eine attraktive Gelegenheit für Anleger darstellen, die von einem zukünftigen Kursanstieg profitieren möchten. Mowi könnte im Jahr 2026 überdurchschnittlich profitieren: Eine geschätzte EBIT-Steigerung von 12 Prozent und eine stabile Kostensituation dürften zu einer starken Margenentwicklung führen.

    Im Vergleich dazu stehen Leroy und SalMar zwar ebenfalls vor besseren Aussichten, doch Leroy leide unter operativen Problemen und SalMar sei überdurchschnittlich hoch bewertet. Barclays stuft Mowi daher auf "Overweight" hoch und empfiehlt die Aktie als bevorzugten Kandidaten im Lachsmarkt für das kommende Jahr. Das Kursziel wurde von 210 auf 260 Norwegische Kronen (21,72 Euro) angehoben.

    Mit ihrer Einschätzung stehen die Analysten von Barclays nicht allein da. Laut S&P Global Market Intelligence empfehlen derzeit sieben von neun Analysten, die Mowi-Aktie zu kaufen. Zwei raten zum Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 21,44 Euro (256.6 NOK). 

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Verfasst von Ferdinand Hammer
