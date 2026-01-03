Das ist laut Barclays der Lachs-Überflieger für 2026!

Eine aktuelle Barclays-Analyse zur Lachsindustrie enthält spannende Prognosen für das Jahr 2026: Nachdem das Jahr 2025 durch eine unvorhergesehene Zunahme der globalen Lachsversorgung geprägt war, zeigen sich die Prognosen für 2026 deutlich positiver. Insbesondere in Norwegen, dem führenden Produktionsstandort, wird eine Verknappung des Angebots erwartet, die zu einem Preisanstieg führen dürfte. Barclays geht davon aus, dass die Lachs-Preise im Jahr 2026 um rund 14 Prozent steigen könnten.

In der Branchenanalyse von Barclays wird Mowi als klarer Favorit hervorgehoben, da die Aktie derzeit mit einem Abschlag zum Branchendurchschnitt gehandelt werde. Dies könnte eine attraktive Gelegenheit für Anleger darstellen, die von einem zukünftigen Kursanstieg profitieren möchten. Mowi könnte im Jahr 2026 überdurchschnittlich profitieren: Eine geschätzte EBIT-Steigerung von 12 Prozent und eine stabile Kostensituation dürften zu einer starken Margenentwicklung führen.