    Schindler Deutschland / Schindler Deutschland begrüßt A.S.T. Aufzüge & ...

    • A.S.T. Aufzüge wird Teil der Schindler-Familie.
    • 35 Mitarbeitende sichern Zukunft im Aufzugsverbund.
    • Stärkung der Identität und nachhaltige Weiterentwicklung.
    Berlin/Leipzig (ots) - Das Unternehmen A.S.T. Aufzüge & Service Thieme Silex aus Leipzig wird Teil der Schindler-Familie und bringt umfassendes Know-how im Bereich Neubau, Modernisierung und Service mit ein

    Schindler Deutschland übernimmt die A.S.T. Aufzüge & Service Thieme Silex GmbH aus Leipzig und begrüßt das Unternehmen mit seinen 35 Mitarbeitenden zum 01.01.2026 als neues Mitglied im Aufzugsverbund Deutschland. Der Aufzugsverbund Deutschland ist ein Zusammenschluss lokal und regional aufgestellter Aufzugsunternehmen im gesamten Bundesgebiet unter dem Dach von Schindler Deutschland.

    Die A.S.T. GmbH wurde 1995 gegründet. Im Jahr 2009 wurde der Geschäftsbetrieb in eigene Büro- und Lagerräume verlegt, dem heutigen Hauptsitz im Gewerbegebiet Nordost in Leipzig. Der Gründer Torsten Silex ist bereits im vergangenen Jahr aus gesundheitlichen Gründen aus dem operativen Geschäft ausgeschieden. Mitgründer Silvio Thieme wird dem Unternehmen in neuer Funktion erhalten bleiben.

    "Nach dem erfolgreichen Aufbau und der Expansion unseres Unternehmens standen wir vor der Aufgabe, die Zukunft von A.S.T. Aufzüge & Service unter veränderten Rahmenbedingungen verlässlich abzusichern", sagen Silvio Thieme und Torsten Silex, bisherige Inhaber des Unternehmens. "Umso wichtiger war es uns, A.S.T. einem vertrauenswürdigen und verlässlichen Partner zu übergeben. Die Strategie des Aufzugsverbunds Deutschland respektiert und stärkt unsere Identität und eröffnet gleichzeitig eine nachhaltige Weiterentwicklung des Geschäfts. Damit sehen wir unsere 35 Mitarbeitenden und unsere Kunden hervorragend aufgehoben."

    "Mit A.S.T. Aufzüge & Service gewinnt der Aufzugsverbund Deutschland ein weiteres traditionsreiches Unternehmen hinzu, das in seiner Region seit vielen Jahren einen ausgezeichneten Ruf genießt - mit erfahrenen und hochkompetenten Mitarbeitenden und ausgewiesener Fachkenntnis in Neuanlagen, Modernisierung und Service", sagt Christian Steinigk, Head of Mergers and Acquisitions bei Schindler Deutschland. "Gemeinsam mit den neuen Kolleginnen und Kollegen bündeln wir unsere Stärken, um das operative Geschäft weiter auszubauen und die Kunden von A.S.T. Aufzüge auch künftig bestmöglich und verlässlich zu betreuen."

    Über Schindler

    Seit 150 Jahren bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen täglich 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Der 1874 gegründete Schindler Konzern ist ein weltweit führender Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen sowie zugehörigen Dienstleistungen. Die innovativen und umweltfreundlichen Zutritts- und Beförderungssysteme prägen maßgeblich die Mobilität urbaner Gesellschaften. Hinter diesem Erfolg stehen mehr als 69.000 Mitarbeitende in über 100 Ländern. Schindler Deutschland wurde 1906 als erste Auslandstochter gegründet und ist heute mit mehr als 4.000 Mitarbeitenden an 70 Standorten präsent.

    Text und Bilder stehen für Sie unter http://www.schindler.de im Bereich Presse zur Verfügung.

    Mehr Informationen:

    Bianca Berger
    Pressestelle
    mailto:bianca.berger@schindler.com
    +49 30 7029 2908

    Frank Plümer
    PLÜCOM e.K.
    PR | Content | Consultancy
    Friedensallee 27 | D-22765 Hamburg
    T. +49 (0)40 790 21 89-89
    E-Mail: mailto:fp@pluecom.de
    Home: http://www.pluecom.de
    Registergericht: Amtsgericht Hamburg | HRA 125142

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
