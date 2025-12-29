Die fünf Verlierer im DAX 2025 - Diese Werte enttäuschten

Das Börsenjahr 2025 ist fast vorbei und nicht alle DAX-Werte konnten in diesem Jahr überzeugen. Während einzelne Branchen Stabilität zeigten, gerieten andere deutlich unter Druck. Besonders fünf Aktien fielen mit teils massiven Kursverlusten auf und zählen zu den schwächsten DAX-Performern des Jahres.

Symrise

Der Aromen- und Duftstoffhersteller war 2025 der größte Verlierer im DAX. Die Aktie verlor im Jahresverlauf 33,39 Prozent an Wert. Belastend wirkten vor allem steigende Rohstoffkosten, ein spürbarer Margendruck sowie eine schwächere Nachfrage aus der Konsumgüterindustrie. Zusätzlich sorgten zurückhaltende Unternehmensprognosen für Verunsicherung bei Investoren.

Adidas

Mit einem Kursrückgang von 30,57 Prozent entwickelte sich adidas ebenfalls deutlich schlechter als der Gesamtmarkt. Der Sportartikelhersteller kämpfte mit hohen Lagerbeständen, intensivem Wettbewerbsdruck und einer gedämpften Konsumlaune in wichtigen Absatzmärkten. Trotz strategischer Anpassungen blieb die Erholung der Aktie 2025 aus.

Beiersdorf

Der Konsumgüterkonzern verzeichnete 2025 einen Kursverlust von 25,29 Prozent. Währungsbelastungen, höhere Kosten und ein langsameres Wachstum bei wichtigen Marken wie Nivea führten zu sinkenden Gewinnerwartungen. Für viele Anleger entwickelte sich der defensive Titel damit überraschend schwach.

Zalando

Die Aktie des Online-Modehändlers verzeichnete dieses Jahr ein Minus von 23,34 Prozent. Ausschlaggebend waren die anhaltende Kaufzurückhaltung der Verbraucher, steigende Marketing- und Logistikkosten sowie ein hart umkämpftes Wettbewerbsumfeld. Effizienzmaßnahmen konnten den negativen Trend nicht nachhaltig stoppen.

Vonovia

Vonovia verlor im Jahresverlauf 18,08 Prozent an Börsenwert. Das weiterhin herausfordernde Zinsumfeld, hohe Finanzierungskosten sowie politische Unsicherheiten im Wohnungsmarkt belasteten den Immobilienkonzern. Zwar gab es zeitweise Stabilisierungstendenzen, eine nachhaltige Erholung blieb jedoch aus.

Autor: wO-Redaktion

