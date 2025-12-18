    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Fokus auf Rüstung bei Rheinmetall lässt Anleger kalt

    Für Sie zusammengefasst
    • Rheinmetall verkauft Autogeschäft, Aktienkurs sinkt.
    • Verhandlungen mit zwei Bietern, Vertrag im Q1 geplant.
    • Analysten sehen Rückgang als Kaufgelegenheit für Anleger.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Verkauf des Autogeschäfts durch Rheinmetall hat die Anleger am Donnerstag nicht mehr zu Aktienkäufen bewogen. Zwar legten die Papiere des Dax -Konzerns zu Beginn des Xetra-Handels zu, anschließend drehten die aber rasch ins Minus, das zuletzt 0,65 Prozent auf 1.517 Euro betrug.

    Wegen der Konzentration auf den Rüstungsbereich wollen die Düsseldorfer die zivilen Geschäftsaktivitäten verkaufen. Mit zwei Bietern soll der Verkauf verhandelt werden, eine Vertragsunterzeichnung strebt das Management für das erste Quartal an. Bei dem zu verkaufenden Konzernteil handelt es sich vorwiegend um die Autozulieferung und Teile für die Energiewirtschaft. Ein Verkauf war bereits seit längerem erwartet worden.

    Experte Afonso Osorio von der Barclays Bank sprach von einem "kleinen Schritt in die richtige Richtung". Die zum Verkauf stehenden Aktivitäten hätten in diesem Jahr rund 15 Prozent zum Konzernumsatz beigesteuert, mit einer Marge, die weit unter dem Konzerndurchschnitt liege. "Die Verhandlungen mit potenziellen Bietern waren dem Markt bestens bekannt", so der Analyst. Das Unternehmen habe mehrfach auf laufende Gespräche hingewiesen, nun lägen zwei bindende Offerten vor.

    Die weitergeführten Geschäfte von Rheinmetall sollen in diesem Jahr um 30 bis 35 Prozent wachsen. Analysten betonten, diese Prognose liege etwas unter den bisherigen Zielen für das weitergeführte Rüstungsgeschäft. Chloe Lemarie von der Bank Jefferies führt dies unter anderem auf unter Vorbehalt stehende Umsätze wegen einer unterbrochenen Produktion in einem Werk im spanischen Murcia zurück.

    Sowohl der Barclays-Experte Osorio als auch David Perry vom Investmenthaus JPMorgan sehen in den jüngsten Kursrückgängen bei Rheinmetall einen guten Einstiegspunkt. Seit dem Rekordhoch vom Oktober bei knapp über 2.000 Euro war der Kurs in den vergangenen Wochen um bis zu 30 Prozent abgesackt - letztlich auch wegen fortdauernder Gespräche über ein Ende des Ukraine-Krieges. Experten betonen aber, dass ein Waffenstillstand kein Ende höherer staatlicher Verteidigungsausgaben bedeuten würde./tih/bek/jha/

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,56 % und einem Kurs von 1.515 auf Tradegate (18. Dezember 2025, 11:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -5,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,05 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 69,94 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.152,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.050,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von +34,56 %/+47,69 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der Rheinmetall-Aktie nach mehreren positiven fundamentalen Nachrichten (1,7 Mrd. SPOCK‑1‑Auftrag, Bundestags‑Programm, Verkauf von Autozulieferer/Power‑Systems, Analysten‑Ratings von JPMorgan 2250 €, Barclays 2060 €). Diskutiert werden hohe Kursziele vs. aktuelle Konsolidierung, Kaufgelegenheiten bei Rücksetzern und Warnungen vor Übertreibung; technische Sicht: Blick auf Wochen-/Monats-Chart empfohlen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

