AKTIE IM FOKUS 2
Fokus auf Rüstung bei Rheinmetall lässt Anleger kalt
- Rheinmetall verkauft Autogeschäft, Aktienkurs sinkt.
- Verhandlungen mit zwei Bietern, Vertrag im Q1 geplant.
- Analysten sehen Rückgang als Kaufgelegenheit für Anleger.
(neu: Kurs, Details zum Verkauf und Analysten)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Verkauf des Autogeschäfts durch Rheinmetall hat die Anleger am Donnerstag nicht mehr zu Aktienkäufen bewogen. Zwar legten die Papiere des Dax -Konzerns zu Beginn des Xetra-Handels zu, anschließend drehten die aber rasch ins Minus, das zuletzt 0,65 Prozent auf 1.517 Euro betrug.
Wegen der Konzentration auf den Rüstungsbereich wollen die Düsseldorfer die zivilen Geschäftsaktivitäten verkaufen. Mit zwei Bietern soll der Verkauf verhandelt werden, eine Vertragsunterzeichnung strebt das Management für das erste Quartal an. Bei dem zu verkaufenden Konzernteil handelt es sich vorwiegend um die Autozulieferung und Teile für die Energiewirtschaft. Ein Verkauf war bereits seit längerem erwartet worden.
Experte Afonso Osorio von der Barclays Bank sprach von einem "kleinen Schritt in die richtige Richtung". Die zum Verkauf stehenden Aktivitäten hätten in diesem Jahr rund 15 Prozent zum Konzernumsatz beigesteuert, mit einer Marge, die weit unter dem Konzerndurchschnitt liege. "Die Verhandlungen mit potenziellen Bietern waren dem Markt bestens bekannt", so der Analyst. Das Unternehmen habe mehrfach auf laufende Gespräche hingewiesen, nun lägen zwei bindende Offerten vor.
Die weitergeführten Geschäfte von Rheinmetall sollen in diesem Jahr um 30 bis 35 Prozent wachsen. Analysten betonten, diese Prognose liege etwas unter den bisherigen Zielen für das weitergeführte Rüstungsgeschäft. Chloe Lemarie von der Bank Jefferies führt dies unter anderem auf unter Vorbehalt stehende Umsätze wegen einer unterbrochenen Produktion in einem Werk im spanischen Murcia zurück.
Sowohl der Barclays-Experte Osorio als auch David Perry vom Investmenthaus JPMorgan sehen in den jüngsten Kursrückgängen bei Rheinmetall einen guten Einstiegspunkt. Seit dem Rekordhoch vom Oktober bei knapp über 2.000 Euro war der Kurs in den vergangenen Wochen um bis zu 30 Prozent abgesackt - letztlich auch wegen fortdauernder Gespräche über ein Ende des Ukraine-Krieges. Experten betonen aber, dass ein Waffenstillstand kein Ende höherer staatlicher Verteidigungsausgaben bedeuten würde./tih/bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,56 % und einem Kurs von 1.515 auf Tradegate (18. Dezember 2025, 11:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -5,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,05 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 69,94 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.152,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.050,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von +34,56 %/+47,69 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Moin zusammen,
ich muss die Annahme eines "Endes des Ukraine-Kriegs" und die daraus abgeleitete Bedrohung der Rüstungsindustrie leider abermals kontern. Die Sichtweise der 2in1 Personen hier in der Gruppe ist in ihrer Naivität fatal und blendet die geopolitische Realität komplett aus.
Es gibt bis auf weiteres keinen Friedensschluss:
Die Hoffnung auf einen Friedensschluss (einen Friedensvertrag, der alle Konfliktparteien dauerhaft befriedet) ist rein utopisch. Das wahrscheinlichste Szenario, wenn überhaupt, ist ein Waffenstillstand. Und selbst der müsste von Russland erst akzeptiert werden. Ein Waffenstillstand stoppt die akute Zerstörung von Material, aber er beendet nicht die Bedrohung und die dahinterliegende Aufrüstungslogik.
Putins Strategie:
Wer glaubt, dass Russland nach einem Waffenstillstand seine Ambitionen aufgibt, ignoriert Putins klare Reden und Ziele. Die Situation erinnert mich in ihrer Verharmlosung stark an das frühere Sudetenland. Es wird ein temporärer Zustand hingenommen, der Russland Zeit gibt, Kräfte zu sammeln.
Meine Befürchtung ist klar: Ein Waffenstillstand dient als Pause, und die Kämpfe werden wohl im Frühjahr wieder aufgenommen. Die Bedrohung bleibt für mich permanent.
Die NATO-Lager sind leer. Das ist das eigentliche Megathema:
Über besagte Mitglied der Gruppe fokussiert nur auf den Ersatz von zerstörtem Gerät in der Ukraine. Das ist der kleine Aspekt. Der eigentliche Motor für Rheinmetall und die gesamte Branche ist die strukturelle Wende in der NATO.
Die meisten NATO-Länder haben ihre strategischen Lagerbestände auf ein historisches Tief entleert.
Die Mindestanforderungen der NATO an Material sind seit Jahren nicht erfüllt.
Die Nachfrage geht über kurzfristigen Ersatz hinaus. Es geht um die Umrüstung auf Kriegstüchtigkeit und die Einhaltung der mindestens noch 2%-Ziele in den nächsten fünf bis zehn Jahren.
Diese strukturelle Nachfrage ist unabhängig von einem Waffenstillstand. Die Regierungen bestellen Kriegsgerät nicht "auf Halde", sondern um die jahrelangen Defizite in der Abschreckung zu beheben.
Realität der Abschreckung:
Unser Europa hat jetzt schmerzhaft gelernt, dass Abschreckung nur mit vollen Depots funktioniert. Die Rüstungsproduktion wird selbst bei einem Waffenstillstand nicht heruntergefahren. Sie wird hochgefahren, um die Verteidigungsfähigkeit als langfristige Versicherung gegen Russland wiederherzustellen.
Mein Fazit: Die Rheinmetall-Story basiert nicht auf dem Krieg, sondern auf der Erkenntnis, dass wir uns dauerhaft verteidigen müssen. Das ist mindestens ein Dekaden-Thema und geht weit über das naive Szenario eines "Friedensschlusses" hinaus.
Beste Grüße
Na ja, Du hast es versucht, kannst wieder nach Delfie zurück. Und übe weiter im Verunsichern. Das kann man besser.
Hatten wir alles mehrfach (!) schon , kannst wieder weiterziehen!