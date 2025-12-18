PayPal Aktie heute im Minus - 18.12.2025

Mit einer Performance von -2,01 % musste die PayPal Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der PayPal Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,72 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,01 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

PayPal ist ein führender Anbieter digitaler Zahlungsdienste, der sichere und schnelle Transaktionen ermöglicht. Hauptprodukte sind das Online-Zahlungssystem, PayPal.Me, Venmo und Braintree. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert PayPal mit Stripe, Square, Apple Pay und Google Pay. Es zeichnet sich durch hohe Sicherheit, breite Akzeptanz und Benutzerfreundlichkeit aus.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten PayPal Aktionäre einen Verlust von -12,89 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die PayPal Aktie damit um -0,52 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,64 %. Im Jahr 2025 gab es für PayPal bisher ein Minus von -37,36 %.

PayPal Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,52 % 1 Monat -2,64 % 3 Monate -12,89 % 1 Jahr -40,40 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der PayPal-Aktie, insbesondere im Kontext der geplanten Gründung einer eigenen Bank, die als potenzieller positiver Faktor angesehen wird. Skepsis besteht hinsichtlich der hohen Anlaufkosten und der bestehenden Konkurrenz. Einige Mitglieder sehen die Aktie als günstig bewertet mit Potenzial für Kursgewinne bis Jahresende. Zudem wird die Dividendenpolitik als positives Signal für zukünftige Stabilität und Wachstum diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PayPal eingestellt.

Informationen zur PayPal Aktie

Es gibt 936 Mio. PayPal Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,07 Mrd. € wert.

