    PayPal Aktie heute im Minus - 18.12.2025

    Am heutigen Handelstag muss die PayPal Aktie bisher Verluste von -2,01 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der PayPal Aktie.

    Besonders beachtet! - PayPal Aktie heute im Minus - 18.12.2025
    Foto: Paul Sakuma - dpa

    PayPal ist ein führender Anbieter digitaler Zahlungsdienste, der sichere und schnelle Transaktionen ermöglicht. Hauptprodukte sind das Online-Zahlungssystem, PayPal.Me, Venmo und Braintree. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert PayPal mit Stripe, Square, Apple Pay und Google Pay. Es zeichnet sich durch hohe Sicherheit, breite Akzeptanz und Benutzerfreundlichkeit aus.

    PayPal Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.12.2025

    Mit einer Performance von -2,01 % musste die PayPal Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der PayPal Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,72 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,01 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten PayPal Aktionäre einen Verlust von -12,89 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die PayPal Aktie damit um -0,52 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,64 %. Im Jahr 2025 gab es für PayPal bisher ein Minus von -37,36 %.

    PayPal Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,52 %
    1 Monat -2,64 %
    3 Monate -12,89 %
    1 Jahr -40,40 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur PayPal Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der PayPal-Aktie, insbesondere im Kontext der geplanten Gründung einer eigenen Bank, die als potenzieller positiver Faktor angesehen wird. Skepsis besteht hinsichtlich der hohen Anlaufkosten und der bestehenden Konkurrenz. Einige Mitglieder sehen die Aktie als günstig bewertet mit Potenzial für Kursgewinne bis Jahresende. Zudem wird die Dividendenpolitik als positives Signal für zukünftige Stabilität und Wachstum diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PayPal eingestellt.

    Zur PayPal Diskussion

    Informationen zur PayPal Aktie

    Es gibt 936 Mio. PayPal Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,07 Mrd. € wert.

    PayPal Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PayPal Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PayPal Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PayPal

    -1,48 %
    -0,52 %
    -2,64 %
    -12,89 %
    -40,40 %
    -21,30 %
    -73,25 %
    +57,40 %
    +65,81 %
    ISIN:US70450Y1038WKN:A14R7U



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
