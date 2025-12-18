Tui reagiert auf frühe Buchungen - mehr Angebot in Hannover
- Frühbucher-Trend: Reisen bis 2027 bei Tui möglich.
- Kanarische Inseln und Ägypten besonders gefragt.
- Tui Umsatz steigt um 4% auf 24,2 Milliarden Euro.
HANNOVER (dpa-AFX) - Frühbuchen liegt im Trend: Viele Menschen planen ihren Urlaub inzwischen so weit im Voraus, dass bei Tui bereits Reisen bis in die Osterferien 2027 gebucht werden können. "Immer mehr Gäste sichern sich rund um Weihnachten nicht nur ihren Sommerurlaub, sondern planen inzwischen Reisen, die noch über ein Jahr im Voraus liegen", sagte Tui-Produktchef Steffen Boehnke.
Das Touristikunternehmen hat deshalb den Flugplan seiner Airline Tuifly für den kommenden Winter zur Buchung freigegeben. Besonders gefragt blieben die Kanarischen Inseln und Ägypten, hieß es. Tuiflys Heimatflughafen und größter Standort ist Hannover. Dort soll das Angebot zum Winter 2026 mit einem zusätzlichen Flugzeug ausgebaut werden.
Die andauernde Reiselust spiegelt sich auch in den Geschäftszahlen wider: Im abgelaufenen Geschäftsjahr steigerte Tui den Umsatz um gut vier Prozent auf 24,2 Milliarden Euro. Besonders gut liefen nach Unternehmensangaben die Geschäfte mit den eigenen Hotels und Kreuzfahrten./kge/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,91 % und einem Kurs von 9,08 auf Tradegate (18. Dezember 2025, 11:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +10,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,76 %.
Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 4,61 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,8750EUR.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu TUI - TUAG50 - DE000TUAG505
Das denkt die wallstreetONLINE Community über TUI. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TUI eingestellt.
10 Mio Aktien handeln wir nicht jeden Tag!
8,78 Euro bei grossen Volumen...Eindecken der Shortys? Ist ja ein kleiner SqueezeBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif