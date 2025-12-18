BARCLAYS stuft RHEINMETALL AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Rheinmetall anlässlich des geplanten Verkaufs der Autozuliefersparte auf "Overweight" mit einem Kursziel auf 2060 Euro belassen. Dies sei nicht unbedingt eine neue Nachricht, aber ein Schritt, um Rheinmetall ab 2026 in ein reines Rüstungsunternehmen umzuwandeln, schrieb Afonso Osorio in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese Entkonsolidierung komme etwas früher als in seinem Basisszenario vorgesehen, ändere aber nichts an den langfristigen Aussichten./rob/edh/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 23:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 23:14 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,59 % und einem Kurs von 1.514EUR auf Tradegate (18. Dezember 2025, 11:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Afonso Osorio

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2060

Kursziel alt: 2060

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



