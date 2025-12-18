BARCLAYS stuft RHEINMETALL AG auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Rheinmetall anlässlich des geplanten Verkaufs der Autozuliefersparte auf "Overweight" mit einem Kursziel auf 2060 Euro belassen. Dies sei nicht unbedingt eine neue Nachricht, aber ein Schritt, um Rheinmetall ab 2026 in ein reines Rüstungsunternehmen umzuwandeln, schrieb Afonso Osorio in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese Entkonsolidierung komme etwas früher als in seinem Basisszenario vorgesehen, ändere aber nichts an den langfristigen Aussichten./rob/edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 23:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 23:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,59 % und einem Kurs von 1.514EUR auf Tradegate (18. Dezember 2025, 11:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Afonso Osorio
Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2060
Kursziel alt: 2060
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
