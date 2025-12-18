Bilfinger: Abschlussmeldung zum Erwerb eigener Aktien gemäß MAR
Bilfinger SE meldet den planmäßigen Abschluss ihres Aktienrückkaufprogramms: Ein bedeutender Schritt zur Kapitaloptimierung und Stärkung der Aktionärsbasis.
Foto: Uwe Anspach - dpa
- Bilfinger SE hat den Aktienrückkauf planmäßig am 17. Dezember 2025 abgeschlossen.
- Im Zeitraum vom 21. Januar 2025 bis 17. Dezember 2025 wurden insgesamt 650.354 eigene Aktien zurückgekauft, was 1,73 % des Grundkapitals entspricht.
- Der durchschnittliche Kaufpreis pro Aktie betrug 76,8811 EUR, was zu einem Gesamtpreis von 49.999.955,56 EUR führte (ohne Erwerbsnebenkosten).
- Der Rückkauf wurde gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 durchgeführt und begann am 21. Januar 2025.
- Die Commerzbank AG führte den Erwerb der Aktien ausschließlich über die Börse durch.
- Weitere Details zum Aktienrückkaufprogramm sind auf der Website der Bilfinger SE verfügbar.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2025, bei Bilfinger ist am 04.03.2026.
Der Kurs von Bilfinger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 106,20EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,63 % im
Plus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.975,49PKT (+0,46 %).
+1,72 %
-0,67 %
+7,01 %
+10,93 %
+123,05 %
+256,26 %
+285,21 %
+128,43 %
+126,51 %
