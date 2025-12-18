Drei Wellen und ein Doppelhoch

Nach dem erfolgreichen Ausbruch des Tech-Index SOX über das Vorgängerhoch aus Juli 2024 von 5.931 Punkten Ende August dieses Jahres setzte das Barometer seine Rallye unvermindert fort und schlug exakt im Bereich des 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracements bei 7.403 Punkten auf. Die Turbulenzen in der Tech-Branche lösten zuletzt aber deutliche Gewinnmitnahmen aus und zwang den Index zu einem Doppelhoch. Noch wurde dieses technische Signal aber nicht aktiviert, die dazugehörige Preismarke verläuft bei 6.295 Punkten. Genau auf dieses Niveau steuert der SOX aber unbeirrt zu und könnte dadurch den Grundstein für eine Trendwende Anfang 2026 legen.

Die harmlosen und zu Anfang noch vertuschten Risse haben sich mittlerweile zu tiefen Gräben aufgetan und zeigen die Nervosität unter Anlegern und Investoren. Einige sind aus Großprojekten bei Rechenzentren bereits ausgestiegen, weitere Absprünge sind nicht auszuschließen und könnten noch weiteren Abwärtsdruck erzeugen. Für den SOX-Index würde dies unterhalb eines Preisniveaus von 6.295 Punkten eine nachhaltige Trendwende in Richtung 6.160 und darunter 5.931 Punkte bedeuten und könnte für eine entsprechende Positionierung auf der Verkäuferseite dienen. An den Hochs aus 2024 und dem dort verlaufenden 50-Wochen-Durchschnitt (blaue Linie) sollte mit einer technischen Gegenbewegung zur Oberseite gerechnet werden. Übergeordnet sind aber Abschläge sogar bis auf ein Niveau von 4.867 Punkten möglich, ehe größere Investoren wieder aufspringen und für eine nachhaltige Stabilisierung sorgen. Auf der Oberseite müsste dagegen das Doppelhoch durch einen deutlichen Sprung über 7.500 Punkte negiert werden, damit der Index weiter in Richtung 8.312 Punkte vordringen kann. Dies erscheint vor den aktuellen Investitionsproblemen und dem schwindenden Vertrauen in die Künstliche Intelligenz aber wenig wahrscheinlich.

Philadelphia Semiconductor Index (Wochenchart in Punkten) Tendenz:

Fazit: Sobald der SOX-Index unter 6.295 Punkte zurückfällt, würde die Ampel gänzlich auf Rot schalten und erste Short-Positionen mit einem vorläufigen Ziel bei 5.931 Punkten erlauben einzugehen. Übergeordnet könnte das Barometer sogar auf 4.867 Zähler zurücksetzen und für eine harmonische Konsolidierung auf der Unterseite sorgen. Über entsprechende Verkaufspositionen könnte hiervon überdurchschnittlich profitiert werden. An jedem der genannten Kursmarken sollte das Barometer auf Trendwendemuster untersucht werden, um nicht zeitnah aus dem Markt geschleudert zu werden. Eine Verlustbegrenzung kann bei einem Einstieg etwa sechs Prozent über dem Einstiegsniveau platziert werden.

