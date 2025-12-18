JEFFERIES stuft BP auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP auf "Hold" mit einem Kursziel von 420 Pence belassen. Als "eine Nachricht wie ein Erdbeben", umschrieb Mark Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie den überraschenden Chefwechsel. Der Ölkonzern hatte zuvor den sofortigen Rücktritt seines bisherigen Lenkers Murray Auchincloss mitgeteilt, ab April soll die bisherige Woodside-Chefin Meg O'Neill nachrücken. Mit einer Nachfolgerin von außen beschleunige sich die Strategie bei BP, Spitzenposten mit Managern nicht aus den eigenen Reihen zu besetzen. Insgesamt sieht Wilson in den News keinerlei Negatives./rob/tav/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 03:23 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 03:23 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 4,880EUR auf Tradegate (18. Dezember 2025, 11:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Mark Wilson

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 4,2

Kursziel alt: 4,2

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 4,20 £ , was einem Rückgang von -1,79% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer