ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Ziel für Pernod Ricard - Aber weiter 'Buy'
- Kursziel für Pernod Ricard auf 99,10 Euro gesenkt.
- Umsatzdruck in USA und China gefährdet Dividenden.
- Aktie aktuell wenig anspruchsvoll bewertet, "Buy" bleibt.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Pernod Ricard von 114,00 auf 99,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der anhaltende Druck auf die Umsätze des Spirituosenkonzerns durch die Schwäche in den Kernmärkten USA und China stelle zunehmend auch ein Risiko für die Dividenden dar, schrieb Javier Gonzalez Lastra in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte kürzte seine Schätzungen. Mit einem inzwischen auf einem mehrjährigen Tief liegenden Kursniveau sei die Aktie aber wenig anspruchvoll bewertet, hieß es zur beibehaltenen Kaufempfehlung./rob/tav/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pernod Ricard Aktie
Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 77,64 auf Tradegate (18. Dezember 2025, 11:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pernod Ricard Aktie um +4,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,01 %.
Die Marktkapitalisierung von Pernod Ricard bezifferte sich zuletzt auf 19,43 Mrd..
Pernod Ricard zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,1600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von -2,65 %/+28,50 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 99,10 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Pernod Ricard - 853373 - FR0000120693
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Pernod Ricard. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!