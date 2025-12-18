Berenberg senkt Ziel für Pernod Ricard - Aber weiter 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pernod Ricard Aktie

Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 77,64 auf Tradegate (18. Dezember 2025, 11:43 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pernod Ricard Aktie um +4,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,01 %.

Die Marktkapitalisierung von Pernod Ricard bezifferte sich zuletzt auf 19,43 Mrd..

Pernod Ricard zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,1600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von -2,65 %/+28,50 % bedeutet.