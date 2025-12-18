    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPernod Ricard AktievorwärtsNachrichten zu Pernod Ricard

    Berenberg senkt Ziel für Pernod Ricard - Aber weiter 'Buy'

    • Kursziel für Pernod Ricard auf 99,10 Euro gesenkt.
    • Umsatzdruck in USA und China gefährdet Dividenden.
    • Aktie aktuell wenig anspruchsvoll bewertet, "Buy" bleibt.
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Pernod Ricard von 114,00 auf 99,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der anhaltende Druck auf die Umsätze des Spirituosenkonzerns durch die Schwäche in den Kernmärkten USA und China stelle zunehmend auch ein Risiko für die Dividenden dar, schrieb Javier Gonzalez Lastra in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte kürzte seine Schätzungen. Mit einem inzwischen auf einem mehrjährigen Tief liegenden Kursniveau sei die Aktie aber wenig anspruchvoll bewertet, hieß es zur beibehaltenen Kaufempfehlung./rob/tav/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Pernod Ricard

    ISIN:FR0000120693WKN:853373

     

    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 99,10 Euro

