Berenberg hebt Ziel für Roche auf 320 Franken - 'Hold'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Aktie

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 340,5 auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 11:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um -1,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,93 %.

Die Marktkapitalisierung von Roche Holding bezifferte sich zuletzt auf 238,98 Mrd..

Roche Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 9,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2000 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 314,44CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 356,00CHF was eine Bandbreite von -32,46 %/+4,54 % bedeutet.