ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Ziel für Roche auf 320 Franken - 'Hold'
- Berenberg hebt Roche-Kursziel auf 320 Franken an.
- Giredestrant könnte Brustkrebsbehandlung revolutionieren.
- Umsatzprognose für Giredestrant bei 11 Milliarden CHF.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Roche von 300 auf 320 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Luisa Hector traut dem Brustkrebsmedikament Giredestrant nach positiven Studien deutlich mehr zu und setzt nun ihre Schätzung für den Spitzenumsatz bei 11 Milliarden Schweizer Franken pro Jahr an, wie sie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb. Bei Patienten im Frühstadium sollte sich mit dem Medikament ein Paradigmenwechsel in der Behandlung anbahnen, jedoch dürften die Arzneimittelbehörden und Mediziner vorher sicherlich längerfristige Studiendaten sehen wollen./rob/tav/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Aktie
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 340,5 auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 11:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um -1,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,93 %.
Die Marktkapitalisierung von Roche Holding bezifferte sich zuletzt auf 238,98 Mrd..
Roche Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 9,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2000 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 314,44CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 356,00CHF was eine Bandbreite von -32,46 %/+4,54 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 320 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Roche Holding - 855167 - CH0012032048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Roche Holding. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
ALS-/SMA-Heilungsfortschritte - Risdiplam