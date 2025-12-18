ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Ziel für Siemens Healthineers auf 61 Euro - 'OW'
- Barclays senkt Kursziel für Siemens Healthineers auf 61,00 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Overweight" trotz Prognosesenkung.
- Siemens Healthineers bleibt attraktives Investment in der EU.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers vor Quartalszahlen von 61,50 auf 61,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Medizintechnik-Konzern dürfte einen verhaltenen Start ins neue Geschäftsjahr verzeichnet haben, schrieb Hassan Al-Wakeel in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Deshalb habe er leichte Senkungen seiner Prognosen vorgenommen. Siemens Healthineers bleibe aber eines der überzeugendsten Medizintechnik-Investments in der EU. Die Aktie biete aktuell ein attraktives Einstiegsniveau./rob/edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 07:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 07:46 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie
Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 44,47 auf Tradegate (18. Dezember 2025, 11:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um +3,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,42 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 49,86 Mrd..
Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von +3,98 %/+37,88 % bedeutet.
Das ist so gut wie bei allen deutschen Automobilherstellern so. Das ist die abgestrafte deutsche Automobilbranche.
Siemens Mitteilung:
Das Unternehmen plant, 30 Prozent der Siemens Healthineers-Anteile vorzugsweise in Form einer Direktabspaltung an die Aktionäre der Siemens AG zu übertragen. Mittelfristig ist geplant, die Beteiligung auf eine Finanzbeteiligung zu reduzieren. Zudem bekräftigt Siemens seine progressive Dividendenpolitik, die auch nach der Entkonsolidierung von Siemens Healthineers fortgeführt wird. Die geplante Transaktion steht unter dem Vorbehalt abschließender regulatorischer Klärungen sowie der Zustimmung durch die Hauptversammlungen beider Unternehmen, Siemens und Siemens Healthineers.
Ich sehe das Contra: Mehr Anteile werden abgestoßen und auf den Markt gebracht was Druck auf Aktienkurs bringt.
Ich sehe das Pro: Streubesitz steigt, Unternehmen hat höheren Anteil im Dax, und wird interessanter für institutionelle Anleger mit hohen Vermögen.
Ich fragte mich, ob nicht eher die Gender-Gegner Mitglieder einer Glaubensgemeinschaft sind.
Aber gut, lassen wir das, ist hier nicht weiter von Belang.
Sie sollte als Video Aufzeichnungen den Namensaktionären im Investorenportal
noch ein paar Wochen zum Nachlesen zur Verfügung stehen. Virtuell waren ja nur wenige Aktionäre dabei.
In anderen Staaten funktioniert das doch auch. Warum nicht in Deutschland, dem Land der Unfreien.
Andere Frage: Warum sind bei dieser Welt-AG Vorstände und Aufsichtsrâte Krawattenmuffel?
Und einer gendert sogar. - Muss das sein? Eine HV einer AG ist doch keine politische Demo zugunsten
einer Glaubensgemeinschaft.