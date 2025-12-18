Barclays senkt Ziel für Siemens Healthineers auf 61 Euro - 'OW'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 44,47 auf Tradegate (18. Dezember 2025, 11:42 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um +3,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,42 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 49,86 Mrd..

Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von +3,98 %/+37,88 % bedeutet.