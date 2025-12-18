RBC hebt Ziel für Puma auf 20 Euro an - 'Sector Perform'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,19 % und einem Kurs von 23,38 auf Tradegate (18. Dezember 2025, 11:40 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +13,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +45,30 %.

Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,45 Mrd..

PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von -31,33 %/+3,00 % bedeutet.