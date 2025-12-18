ANALYSE-FLASH
RBC hebt Ziel für Puma auf 20 Euro an - 'Sector Perform'
- RBC hebt Puma-Kursziel von 17 auf 20 Euro an.
- Einstufung bleibt bei "Sector Perform" trotz Umbruch.
- Wettbewerber Nike und Adidas sind Favoriten im Sport.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma von 17 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Sportartikelhersteller befinde sich in einer Umbruchphase, die den größten Teil des kommenden Jahres in Anspruch nehmen dürfte, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die aktuelle Produkt- und Innovationspipeline sei unzureichend. Im Sportsegment zieht der Experte die Wettbewerber Nike und Adidas als seine größten Favoriten vor. Das neue Kursziel für Puma beruht auf höheren Annahmen zum Betriebskapital sowie geringeren Kapitalkosten./tav/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:56 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 00:45 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,19 % und einem Kurs von 23,38 auf Tradegate (18. Dezember 2025, 11:40 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +13,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +45,30 %.
Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,45 Mrd..
PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von -31,33 %/+3,00 % bedeutet.
