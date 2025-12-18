    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCarl Zeiss Meditec AktievorwärtsNachrichten zu Carl Zeiss Meditec
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zeiss stellt sich auf schwierige Zeiten ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Zeiss erwartet Umsatzrückgang durch Konjunkturflaute.
    • Beschäftigte auf angespannte Lage und Kurzarbeit eingestellt.
    • Prämie für deutsche Mitarbeiter steigt auf 2.700 Euro.
    Zeiss stellt sich auf schwierige Zeiten ein
    Foto: Carl Zeiss Meditec AG

    OBERKOCHEN (dpa-AFX) - Das Technologieunternehmen Zeiss rechnet wegen der Konjunkturflaute und der geopolitischen Konflikte weiter mit schwierigen Geschäften. Dies könne einen Umsatzrückgang nach sich ziehen, teilte Vorstandschef Andreas Pecher in Oberkochen (Ostalbkreis) bei der Vorlage der Bilanz mit.

    Er stimmte die Beschäftigten auf eine angespannte Lage ein. Sollten weitere Schritte notwendig werden, favorisiere das Stiftungsunternehmen auf den Erhalt von Beschäftigung gerichtete Maßnahmen wie den Abbau von Stundenkonten oder Kurzarbeit. "Zur Sicherung dauerhafter Wettbewerbsfähigkeit kann in einzelnen Bereichen auch ein Wegfall von Arbeitsplätzen erfolgen."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Carl Zeiss Meditec AG!
    Long
    37,58€
    Basispreis
    0,24
    Ask
    × 14,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    42,33€
    Basispreis
    0,31
    Ask
    × 13,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 (30. September) war der Elektronik- und Optikkonzern den Widrigkeiten ausgesetzt. Das Unternehmen legte trotzdem beim Umsatz um 9 Prozent auf 11,8 Milliarden Euro zu. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg um 7 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. Unter dem Strich sank der Gewinn um 79 Millionen auf 952 Millionen Euro.

    Höherer Bonus für die deutschen Beschäftigten

    Aktuell sind in Deutschland 22.857 Männer und Frauen beschäftigt. Sie erhalten eine Prämie für das abgelaufene Geschäftsjahr in Höhe von 2.700 Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es 2.500 Euro. Am Stammsitz in Oberkochen arbeiten 13.470 Menschen und in Jena 3.484. Weltweit werden 46.622 Mitarbeitende gezählt.

    Pecher sagte, geopolitische Spannungen, Handelshemmnisse und die Auseinandersetzungen zwischen den großen Wirtschaftsräumen hätten sich weiter verschärft. "Die Verunsicherung auf den Märkten ist im vergangenen Geschäftsjahr erneut gewachsen."

    Die Zeiss Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt hauptsächlich Halbleiter-, Mess- und Medizintechnik sowie Mikroskopielösungen und Brillengläser. Die Medizintechniktochter Carl Zeiss Meditec ist an der Börse notiert. Sie ist im thüringischen Jena ansässig./ols/DP/stw

    Carl Zeiss Meditec

    -0,80 %
    -7,02 %
    -2,87 %
    -9,91 %
    -16,50 %
    -66,26 %
    -62,74 %
    +46,52 %
    -15,43 %
    ISIN:DE0005313704WKN:531370

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

    Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 39,74 auf Tradegate (18. Dezember 2025, 11:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um -7,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 3,54 Mrd..

    Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4000 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -11,57 %/+51,59 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Carl Zeiss Meditec - 531370 - DE0005313704

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Carl Zeiss Meditec. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursbewegungen und Bewertung von Carl Zeiss Meditec: Analystenreaktionen (Goldman Sachs Upgrade, DZ Bank senkt Fair Value von 57 auf 42 € bei Halten), Diskussionen zu fundamentalen Zahlen (Geschäftsbericht, Telefonkonferenz, mögliche EBITA‑Marge
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Carl Zeiss Meditec eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Zeiss stellt sich auf schwierige Zeiten ein Das Technologieunternehmen Zeiss rechnet wegen der Konjunkturflaute und der geopolitischen Konflikte weiter mit schwierigen Geschäften. Dies könne einen Umsatzrückgang nach sich ziehen, teilte Vorstandschef Andreas Pecher in Oberkochen (Ostalbkreis) …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     