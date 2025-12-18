ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Ziel für Adyen auf 1850 Euro - 'Buy'
- Jefferies senkt Adyen-Kursziel auf 1850 Euro.
- Einstufung bleibt auf "Buy", positive Zukunftsaussichten.
- 2026 könnte Wendepunkt für Zahlungsdienstleister sein.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen von 1860 auf 1850 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach Jahren sinkender Gewinne und rückläufiger Bewertungen dürfte das Jahr 2026 eine Trendumkehr für die europäischen Zahlungsdienstleister markieren, schrieb Hannes Leitner in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er überarbeitete darin auch seine Schätzungen. Auch für Adyen sieht er im kommenden Jahr erstmals wieder Kurschancen. Die Aktie gehört neben Wise zu seinen Favoriten./tav/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 02:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 02:17 / ET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adyen Parts Sociales Aktie
Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 1.344 auf Tradegate (18. Dezember 2025, 11:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adyen Parts Sociales Aktie um +0,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,68 %.
Die Marktkapitalisierung von Adyen Parts Sociales bezifferte sich zuletzt auf 42,17 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.748,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.450,00EUR was eine Bandbreite von -100,00 %/+83,11 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 1850 Euro