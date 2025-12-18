    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdyen Parts Sociales AktievorwärtsNachrichten zu Adyen Parts Sociales

    ANALYSE-FLASH

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jefferies senkt Ziel für Adyen auf 1850 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies senkt Adyen-Kursziel auf 1850 Euro.
    • Einstufung bleibt auf "Buy", positive Zukunftsaussichten.
    • 2026 könnte Wendepunkt für Zahlungsdienstleister sein.
    ANALYSE-FLASH - Jefferies senkt Ziel für Adyen auf 1850 Euro - 'Buy'
    Foto: Adyen

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen von 1860 auf 1850 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach Jahren sinkender Gewinne und rückläufiger Bewertungen dürfte das Jahr 2026 eine Trendumkehr für die europäischen Zahlungsdienstleister markieren, schrieb Hannes Leitner in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er überarbeitete darin auch seine Schätzungen. Auch für Adyen sieht er im kommenden Jahr erstmals wieder Kurschancen. Die Aktie gehört neben Wise zu seinen Favoriten./tav/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 02:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 02:17 / ET

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Adyen NV!
    Long
    1.246,55€
    Basispreis
    1,01
    Ask
    × 13,25
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1.435,09€
    Basispreis
    1,06
    Ask
    × 12,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Adyen Parts Sociales

    +1,03 %
    +0,67 %
    -2,68 %
    -4,24 %
    -11,43 %
    -3,72 %
    -30,17 %
    +187,74 %
    ISIN:NL0012969182WKN:A2JNF4

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adyen Parts Sociales Aktie

    Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 1.344 auf Tradegate (18. Dezember 2025, 11:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adyen Parts Sociales Aktie um +0,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von Adyen Parts Sociales bezifferte sich zuletzt auf 42,17 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.748,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.450,00EUR was eine Bandbreite von -100,00 %/+83,11 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 1850 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1850,00, was eine Steigerung von +39,14% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Jefferies senkt Ziel für Adyen auf 1850 Euro - 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen von 1860 auf 1850 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach Jahren sinkender Gewinne und rückläufiger Bewertungen dürfte das Jahr 2026 eine Trendumkehr für die europäischen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     