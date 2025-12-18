Warburg Research senkt Ziel für Brenntag auf 58 Euro - 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 49,49 auf Tradegate (18. Dezember 2025, 11:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um +4,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,67 %.

Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 7,13 Mrd..

Brenntag zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -14,98 %/+17,41 % bedeutet.